Dos investigaciones muestran el maltrato de la industria de la leche en México

En México, dos empresas concentran la producción nacional de leche: Alpura y Grupo Lala, esta última fue recientemente expuesta en una investigación de la organización internacional Mercy For Animals debido a sus crueles prácticas con las vacas que se encuentran en sus cadenas de suministro.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– La empresa mexicana Lala fue exhibida en una investigación de la organización internacional Mercy For Animals debido a las crueles prácticas que realiza en contra de las vacas que se encuentran en sus cadenas de suministro, aunque esta no es la primera vez que se denuncian, en 2018 Igualdad Animal documentó estas mismas irregularidades en la industria de la leche.

Los hallazgos encontrados por Mercy For Animals llevaron a la organización a colocar la petición “Pídele a LALA que termine con el abuso en su cadena de suministro” en la plataforma Change.org. Hasta el momento cuenta con más de 70 mil firmas y el objetivo es que la empresa mexicana se certifique en bienestar animal en su cadena de suministro mediante un programa independiente que garantice que estas vacas estén libres de sufrimiento, dolor, lesiones y enfermedades como consecuencia de las malas prácticas.

Grupo Lala, la empresa de lácteos más grande de México con sede en Torreón, Coahuila, concentra el 21 por ciento de la producción de leche a nivel nacional; además cuenta con 31 plantas en todo el continente americano y comercializa una amplia variedad de productos, principalmente bajo las marcas LALA y Nutri.

Sobre la investigación de Mercy For Animals, SinEmbargo buscó a la empresa Lala para una opinión al respecto y aseguró que siempre buscan “el bienestar animal y reprobamos cualquier acto de maltrato”.

“Fomentamos entre nuestros proveedores cumplir con el marco normativo definido por las autoridades en el Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en Unidades de Producción de Leche Bovina de Senasica que incluyen el cumplimiento de los criterios de bienestar animal. Para revisar que las vacas están bien, expertos en salud y bienestar animal evalúan permanentemente indicadores fisiológicos, comportamentales y de producción”, desatacó Grupo Lala a este medio.

No obstante, en la investigación “El horror detrás de un vaso de leche”, Mercy For Animals documentó cómo Grupo Lala incumple los estándares internacionales de la industria de la leche, pues las vacas viven en condiciones insalubres, son golpeadas, sometidas a inseminaciones forzadas continuas y cuando dan a luz son obligadas a levantarse para ser ordeñadas, sin dar espacio a la recuperación.

Ningún individuo merece experimentar este tipo de maltrato, sin importar su especie. El cambio está en nuestras manos: pídele a LALA que detenga el abuso y supervise el trato y las condiciones de los animales en sus prácticas.

Los investigadores encubiertos de Mercy For Animals, con sede en Los Ángeles, California, encontraron las siguientes irregularidades dentro de una cadena de suministro de Grupo Lala en México:

–Corte de cuernos: Mientras están amarradas, a las vacas les cortan los cuernos con un alambre, sin aplicar ningún tipo de anestesia. Posteriormente, la herida se cauteriza con un fierro caliente, lo que les ocasiona un dolor inimaginable a los animales. Si llega a quedar una hendidura en la cabeza de la vaca, la sellan con un pedazo de empaque.

–Vacas sin poder pararse: La extracción de leche es tan intensa (30 litros al día, cuando el promedio nacional es de 15 litros), que algunas de las vacas no pueden siquiera caminar.

–Separación violenta: Los becerros son separados violentamente de sus madres en cuanto llegan al mundo, el destino de los machos es el matadero, el de las hembras, ser explotadas y violentamente de la misma forma que sus madres.

–Maltrato: Durante el manejo, las vacas son pateadas violentamente y golpeadas con un tubo largo. Los trabajadores incluso retuercen la cola de las vacas. En una ocasión, uno de ellos les lanzó excrementos. También son lastimadas con la pulidora cuando les limaban las pezuñas.

–Inyecciones de hormonas: Contrario a la creencia general, las vacas no producen leche toda su vida. Ellas como las mujeres solo la producen una vez que tienen un hijo, por ello son sometidas a inseminaciones forzadas continuas.

En el video de Mercy se observa cómo un trabajador de la granja introduce por completo su brazo en el ano de una vaca, mientras que por la vagina le inserta una pistola que contiene el semen del toro, su embarazo durará nueve meses. Las vacas que recién dieron a luz son obligadas a levantarse para ser ordeñadas, sin dar espacio a la recuperación.

“Considero que es importante informarnos, cuestionarios de dónde proviene lo que consumimos, conocer la verdadera de las empresas que procesan estos productos porque detrás de un vaso de leche se esconde mucha violencia, dolor y sufrimiento”, expresó Ricardo, investigador encubierto de Mercy For Animals.

SinEmbargo buscó a Grupo Lala para una postura respecto a esta investigación, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo una respuesta.

NO SOLO ES LALA

En el año 2018 la organización Igualdad Animal también documentó las malas prácticas en la industria de la leche en México con hallazgos similares a los de Mercy For Animals.

“La primera investigación que presentamos fue en 2018, por primera vez grabamos imágenes de las prácticas más crueles, entre ellas el corte de cuernos, pero sobre todo la separación de los terneros y estas prácticas tan normalizadas de la industria láctea”, recordó en entrevista Dulce Ramírez Islas, directora ejecutiva de Igualdad Animal México.

La investigación que documentó Igualdad Animal se realizó en granjas del estado de Jalisco pertenecientes a grandes empresas como Grupo Lala y Alpura.

“En México existe un monopolio de la industria láctea y el lograr estas imágenes resulta difícil porque la ganadería es hermética y no quieren que conozcamos estas prácticas, tan solo en México Grupo Lala tiene el 21 por ciento de la producción nacional y Alpura con el 10 por ciento”, mencionó Ramírez.

A la par de esta investigación publicada en 2018, Igualdad Animal lanzó una petición para evitar este maltrato por parte de la industria de la leche en México, la cual acumula ya más de 83 mil firmas.

“Lo que hemos documentado en la industria láctea es terrible, las prácticas son tan arcaicas que ya se prohibieron en otros países y que en México ni siquiera están reguladas”, detalló la directora de Igualdad Animal.

OMISIÓN EN COFEPRIS Y SENASICA

Debido a que México no cuenta con una Ley de Protección Animal para los animales de crianza, es decir, antes de llegar a los rastros, las investigaciones que publican organizaciones como Igualdad Animal y Mercy For Animals no tienen eco en denuncias que lleven a clausurar las granjas que utilizan las grandes empresas como Lala y Alpura.

Dulce Ramírez, de Igualdad Animal, señala que las denuncias que han realizado como organización tienen varios matices porque no hay un delito de crueldad animal en el caso de la crianza.

“Una vez que hacemos las investigaciones denunciamos, pero no tenemos un marco legal para que estas denuncias prosperen y por eso estas granjas siguen cometiendo las mismas irregularidades”, destacó Ramírez. “Es importante incluir dentro del marco de protección animal a los animales destinados para el consumo humano como vacas, cerdos, gallinas”.

La directora de Igualdad Animal reconoció que en México la industria láctea ve a los animales como máquinas de producción y no se les exige una verificación de inspección en términos de bienestar animal porque hay intereses económicos de por medio muy poderosos.

Las instituciones encargadas de vigilar el bienestar de los animales en México son el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sin embargo, sus manuales de supervisión son obsoletos.

“En el caso de Senasica, que tendría que regular estas prácticas, sólo tiene manuales que datan de 1994, también tenemos a Cofepris, pero ellos están enfocados a la inocuidad alimentaria y realmente no se ve el impacto, ellos hacen sus inspecciones relacionados a la salubridad, pero no toca para nada el tema de bienestar animal. La Profeco debería ser un actor importante, pero esto no sucede”, explicó Dulce Ramírez.

México se ubica en el lugar 13 de los países productores y su mercado está valuado en 16 millones de dólares al año, según datos de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec).

IMPORTANTE, PARA LOS LECTORES

Desde hace mucho tiempo, SinEmbargo consultó a activistas de la defensa de los animales sobre las imágenes de maltrato. Todas las organizaciones civiles animalistas coinciden en que, aunque son imágenes brutales (cerdos y vacas en los rastros, animales desnutridos o maltratados, aves que son sacrificadas) es la única manera de crear conciencia.

Las mismas organizaciones animalistas publican estas imágenes. El sufrimiento de los animales es real, es brutal y doloroso. SinEmbargo tiene un compromiso diario, permanente, de luchar contra el maltrato animal. Por eso la publicación de estos temas. Por eso, SinEmbargo tiene en sus espacios de opinión el más amplio número de colaboradores animalistas, sobre cualquier medio mexicano. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa.

Y por eso, también, recomendamos no ver los videos o las fotos si consideran que son ofensivas.

