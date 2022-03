El tenor veracruzano Javier Camarena se presentará en la Sala Nezahualcóyotl

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).- El tenor mexicano originario de Xalapa, Veracruz, Javier Camarena se presentará en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario el próximo 20 de marzo a las 18:00 horas en la organizado por la Coordinación de Difusión Cultural UNAM (CulturaUNAM) y la Dirección General de Música, en colaboración con Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.

En este recital el tenor mexicano radicado en Zúrich, Suiza, interpretará una selección de obras de Bellini, Tosti y Liszt, acompañado al piano por el maestro Ángel Rodríguez. El programa que podrá disfrutarse en la Sala Nezahualcóyotl está dedicado a la canción de salón para voz y piano, uno de los géneros preferidos en el siglo XIX, de acuerdo al experto musical Francisco Méndez Padilla.

“Estoy muy contento de llevar este programa a México, integral, he cantado ya las canciones, los sonetos de Petrarca, de Liszt , en alguna otra ocasión pero el resto del programa sobre todo las canciones de Amaranta de Tosti, no he tenido la oportunidad de cantarlas en nuestro país y será un gran placer compartir este programa que es maravilloso, de música hermosa, de un contenido poético y musical también muy profundo que estoy seguro que todos los amantes de la ópera y del canto lo podrán disfrutar de sobremanera”, contó el veracruzano Javier Camarena.