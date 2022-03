Naomi Osaka se despide del Indian Wells tras ser blanco de insultos racistas

Osaka ha dicho que sufre problemas de depresión desde que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2018 en una controvertida final contra Serena Williams. El año pasado se retiró de Roland Garros por salud mental.

INDIAN WELLS, California, 13 de marzo (AP) — Afectada por el grito de una espectadora, Naomi Osaka perdió el sábado 6-0, 6-4 ante la rusa Veronika Kudermetova en la segunda ronda del Masters de Indian Wells.

Osaka iba perdiendo en el primer set cuando una mujer en las gradas exclamó “Osaka, apestas”. La estrella japonesa se dirigió a la juez de silla para preguntar si se podía hacer algo. Pero la juez explicó que no sabía quién había sido y no podía hacer nada al respecto.

“No oí lo que dijo la señora porque estaba muy centrada en mi juego, en mi servicio, no entendí lo que dijo”, comentó Kudermetova. “Pero después de ese momento, vi a Naomi, empezó a llorar”.

Más tarde, Osaka habló con el público entre lágrimas.

“Para ser sincera, me han gritado antes, y no me importó mucho, pero que me griten aquí…”, dijo.

“Vi un video de Venus y Serena (Williams) insultadas aquí, si no lo han visto deberían hacerlo”, dijo Osaka. “No sé por qué, pero me afectó y pensé mucho en ello. Intento no llorar”.

Las hermanas Williams fueron increpadas por aficionados en Indian Wells en 2001. Su padre dijo que había recibido insultos racistas. Las dos hermanas boicotearon el torneo durante años hasta regresar finalmente.

Osaka ha dicho que sufre problemas de depresión desde que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2018 en una controvertida final contra Serena Williams. El año pasado se retiró de Roland Garros por salud mental.

Osaka había ganado su partido de primera ronda contra Sloane Stephens en su regreso al torneo que ganó en 2018. No había competido desde enero, cuando perdió en 16vos del Abierto de Australia. El año pasado apenas disputó un puñado de eventos y ha retrocedido al puesto 78 de la clasificación.

Antes el sábado, Daniil Medvedev doblegó por 6-3, 6-2 a Tomas Machac en la segunda ronda del Masters de Indian Wells, el primer torneo que disputa el ruso desde que se convirtió en el número uno del mundo.

Medvedev se deshizo rápidamente de su oponente checo, acabando con Machac en poco más de una hora. El ruso ganó el 80 por ciento de sus puntos de primer servicio y se salvó del único punto de quiebre que enfrentó.

Rafael Nadal no la tuvo tan fácil en su primer duelo del torneo, en el que se ha coronado tres veces. Su compañero de práctica Sebastian Korda lo llevó hasta el límite antes de que el español se impusiera por 6-2, 1-6, 7-6 (3), con lo que mejoró su foja a 16-0 en el año.

“Comencé a cruzar más mi tiro y traté de mantenerme más calmado”, comentó Nadal. “Cometí un par de errores pero pude salvarme”.

Nadal ganó el Abierto de Australia en enero para su 21er título en un major y para establecer un nuevo récord, rompiendo el empate con Roger Federer y Novak Djokovic. Ganó títulos en Melbourne y México.

Estaba en desventaja de 5-2 en el tercer set antes de que ganara cuatro juegos seguidos con dos quiebres a Korda, para ponerse arriba 6-5. Korda se sostuvo para obligar a un desempate.

El estadounidense 38vo de la clasificación, ganaba 3-2, pero Nadal consiguió cinco puntos seguidos para cerrar el encuentro en dos horas y media.

Antes del encuentro Nadal se dio de baja del Abierto de Miami y que comienza el 21 de marzo. Está lidiando con una dolencia crónica en el pie izquierdo.

Hace unos días, Medvedev recibió un trofeo que conmemora su estatus en la cima del ranking de la ATP. Desplazó a Novak Djokovic, que no tiene permitido ingresar a Estados Unidos para jugar debido a que no está vacunado contra el COVID-19.

Medvedev tiene que alcanzar los cuartos de final para mantenerse en la cima.

“Si lo pierdo será por que jugué un mal partido o por que mi rival va a jugar un encuentro increíble, está el siguiente torneo en Miami”, advirtió. “Así es el tenis, cada semana es una nueva historia. Esta es la semana del Indian Wells y quiero que sea una buena historia”.

Medvedev está entre los tenistas de Rusia y Bielorrusia que compiten en Indian Wells sin bandera, símbolos o himnos de su país natal como consecuencia de la invasión lanzada por su país a Ucrania.

La decisión de eliminar la identidad nacional fue tomada por la Federación Internacional de Tenis y por las giras de ambas ramas.

“Definitivamente no es algo que yo decido”, dijo Medvedev. “Sigo las reglas. Quiero jugar mi deporte favorito”.

Entre los hombres, otros preclasificados que avanzaron fueron Casper Ruud (8vo), el campeón defensor Cameron Norrie, Roberto Bautista Agut (15to), Reilly Opelka (17mo) y Carlos Alcaraz (19no).

En las mujeres, Jasmine Paolini sorprendió a la bielorrusa y segunda preclasificada Aryna Sabalenka por 2-6, 6-3, 6-3 en la segunda ronda. Fue el primer triunfo de la italiana ante una jugadora del Top 10. Sabalenka tuvo ocho aces y 10 dobles faltas.

“Después del primero no esperaba ganar el partido”, reconoció Paolini. “Pero punto a punto, empecé a creerlo. Empecé a pegarle mejor a la bola, más profundo”.

Ubicada en el 46to puesto del ranking, Paolini ganó su primer torneo de la Gira de la WTA el año pasado y se colocó entre las mejores 50 tras el Abierto de Australia.

Otras que triunfaron fueron la campeona defensora Paula Badosa, Leylah Fernández (18va), Anett Kontaveit (4ta), Maria Sakkari (6ta) y Petra Kvitova (27ma).

Ons Jabeur (9na) cayó ante Daria Saville (409na) 7-5, 6-7(0), 6-4. Shelby Rogers, que el año pasado llegó a cuartos de final, derrotó a la 10ma Jelena Ostapenko 7-5, 7-6 (7).