Objetivos militares de Putin se extienden, dice Washington, tras ataque letal a base

El ejército ruso, que inició la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, había concentrado sus objetivos en el este y sur del país además de los alrededores de la ciudad de Kiev, aunque en los últimos días han atacado posiciones militares cercanas a Polonia y a Moldavia.

Washington/Leópolis, 13 mar (EFE).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos valoró este domingo el último ataque ruso en Ucrania contra una base a tan sólo 20 kilómetros de la frontera de Polonia como una muestra de la expansión de los objetivos militares rusos en la guerra.

“Claramente, desde una perspectiva de ataques aéreos, los rusos están expandiendo sus objetivos militares“, indicó el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una entrevista en el canal de televisión ABC.

Kirby recordó que el de la pasada madrugada es el tercer ataque de los últimos días por parte de Rusia contra instalaciones militares en el oeste de Ucrania, lo que lleva a la Inteligencia estadounidense a contextualizarlos en una nueva etapa de la estrategia rusa.

El portavoz también indicó que, a su juicio, la zona de exclusión aérea que pide Ucrania no hubiese sido la manera de prevenir el ataque, ya que hubiera llevado a un enfrentamiento directo entre dos potencias nucleares como son Rusia y Estados Unidos.

Como ya hizo ayer la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, Kirby reiteró el compromiso de su país con los socios de la OTAN y aseguró que si uno de sus miembros es atacado (por ejemplo, Polonia), todos los demás acudirán en su ayuda.

Las tropas rusas han lanzado esta madrugada más de 30 misiles contra una base a tan sólo 20 kilómetros de la frontera de Polonia, que ha provocado al menos 35 muertos, en una escalada de la guerra que la acerca por primera vez al territorio de la Unión Europea (UE) desde que comenzó la invasión hace tres semanas.

Leópolis es una de las ciudades más relativamente seguras en Ucrania al situarse lejos del frente de batalla y esta es la primera vez que Moscú ataca las afueras de la urbe, que es punto de tránsito de los refugiados ucranianos que buscan huir hacia Polonia.

Pero desde hace dos días las alarmas antiaéreas suenan por la madrugada para que los habitantes acudan al refugio más cercano y hoy el bombardeo, que ha tenido lugar a 50 kilómetros al oeste de Leópolis, ha sacudido la urbe histórica, según constató EFE, como resultado de la acción del sistema de defensa antiaéreo, de acuerdo con las autoridades de la región.

EL ATAQUE CONTRA LA BASE

“Lamentablemente, perdimos más héroes: 35 personas murieron como resultado del bombardeo del centro de mantenimiento de la paz y seguridad. Otros 134 se encuentran con diversos grados de heridas y están en el hospital”, anunció en su cuenta de Telegram, Maksym Kozytskyi, responsable de la administración estatal en la ciudad de Leópolis.

El político señaló que en esa base también hay “Instructores extranjeros”; aunque no ofreció más detalles de sus nacionalidades y si estos están entre las víctimas del ataque.

UNA GRAVE ESCALADA

“El ataque aéreo se llevó a cabo desde el mar Negro y el mar de Azov. Los aviones despegaron del aeropuerto de Saratov. En total, los ocupantes dispararon más de 30 misiles”, precisó Kozytskyi.

No obstante, señaló que el “sistema de defensa aérea ucraniano funcionó. Derribamos algunos de los misiles en el aire” y reiteró su llamamiento a “los gobiernos de la OTAN: ¡OTAN, cierra el cielo sobre Ucrania! ¡Cierra el cielo sobre Ucrania o danos aviones militares!”, exclamó.

Según sus datos, a las 12:00 hora local (10:00 GMT) de este domingo, casi todos los incendios que se habían declarado en la instalación militar habían sido extinguidos, mientras técnicos en explosivos y otros especialistas están inspeccionando el área, desmantelando la mayoría de los escombros.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

UN PERIODISTA MUERTO

Además del ataque contra la base cercana a Polonia, Ucrania acusó hoy a las tropas rusas de abatir a un periodista que en un principio se dijo que era colaborador del The New York Times, y otro informador resultó herido en el tiroteo ocurrido en Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la Policía de la capital ucraniana en su página de Facebook.

El suceso fue confirmado también por el Parlamento del país en su cuenta de Twitter, que muestra fotos de la víctima.

Los “invasores (rusos) matan cínicamente incluso a los periodistas de los medios internacionales que intentan mostrar la verdad sobre las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”, dijo el jefe de policía en la región de Kiev, Andriy Nebitov, que aseguró que estaban tratando de “sacar a la víctima de la zona de combate”.

.@nytimes is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.

Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for @nytimes in Ukraine.

Full statement is here. pic.twitter.com/bRcrnNDacQ — Cliff Levy (@cliffordlevy) March 13, 2022

Sin embargo, el diario estadounidense aclaró que el periodista fallecido, Brent Renaud, no estaba trabajando para ellos en el momento del suceso.

“Aunque había contribuido para el Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba trabajando con ninguno de nuestros departamentos del Times en Ucrania”, explicó el diario en un breve comunicado.

El medio subrayó que la información que ha circulado de que la víctima era un periodista del NYT proviene del hecho de que llevaba una “identificación de prensa del Times que le fue emitida para una cobertura hace muchos años”.

El New York Times señaló que está “profundamente entristecido por el fallecimiento de Brent Renaud”, al que describió como un “talentoso cineasta” que había colaborado con el medio a lo largo de los años.

.@Vivian recalls that Brent’s ties to @nytimes date to 2004, when he and his brother Craig directed the 10-part documentary series "Off to War" for the Discovery Times Channel. — Cliff Levy (@cliffordlevy) March 13, 2022