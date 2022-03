“No hay atención médica digna”: YosStop habla de las condiciones en Santa Martha

En el clip de poco más de 15 minutos, YosStop denunció que la salud médica y psicológica de las reclusas son de las cuestiones que más preocupan dentro del penal ubicado en la Ciudad de México.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo/RT).- La youtuber mexicana Yoseline Hoffman, mejor conocida como “YosStop”, habló sobre las condiciones en las que se encuentran las mujeres presas en el penal de Santa Martha a casi cuatro meses de haber sido puesta en libertad por el caso de Ainara Suárez.

“En ese lugar no existe la salud ni física ni mental”, sentenció Hoffman a través de un video titulado “Lo que pasa en el penal de Santa Martha” en su canal de YouTube.

En el clip de poco más de 15 minutos, YosStop denunció que la salud médica y psicológica de las reclusas son de las cuestiones que más preocupan dentro del penal ubicado en la Ciudad de México.

“No hay atención médica digna en general. Hay casos en los que ya te tienes que estar casi muriendo para que te lleven al servicio médico, pero, bueno, puede que sí te lleven ya si te ven desmayada o si te ven ya pálida, puede que si te lleven. Ahí solucionan todo con inyecciones, a veces sí te dan recetas pero no tienen las medicinas”, expresó.

Asimismo Hoffman aseguró que uno de los mayores problemas dentro de Santa Martha es la falta de atención psicológica. “Cuando tienes un tema mental no hay ninguna solución. Tienen un psiquiatra, pero no es de ahí. Es un psiquiatra compartido con otros penales. Va dos o tres días a la semana si es que no lo solicitan y muchas veces todo lo quieren solucionar con una pastillita si bien te va”.

“Yo vi y supe de casos cuando estuve ahí, de gente que se ponía bien mal y que se intentaba matar, que están metidas en adicciones porque ahí adentro hay drogas y en lugar de ayudarlas, las castigan. Las llevan a algo que se llama módulo. Entonces dices te enfermas, te sientes mal y en lugar de ayudarte, te joden más”, apuntó.

De acuerdo con la youtuber, ella sigue en contacto con varias de las mujeres que se encuentran recluidas en Santa Martha para poder dar visibilidad a sus casos.

YOSSTOP ES PUESTA EN LIBERTAD

El pasado 30 de noviembre la youtuber mexicana salió del penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, tras conseguir la suspensión condicional por 3 años del proceso penal en su contra, al llegar a un acuerdo reparatorio con Ainara Suárez, víctima de la agresión sexual contenida en un video del que YosStop se hizo eco en una de sus transmisiones, informó la Fiscalía.

Según detallaron las autoridades, en “apego al principio de justicia restaurativa”, un representante social del Ministerio Público solicitó “la reclasificación del delito de pornografía infantil”, con el que fue imputada originalmente, “por el de discriminación”, lo que permitió a las partes involucradas establecer un acuerdo, y la eventual liberación de Hoffman.

Como parte del arreglo, la youtuber se comprometió a entregar una reparación económica y diversos bienes materiales; además de no contactar y ofrecer una disculpa pública a la víctima. Del mismo modo, no podrá “expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona”, deberá donar el 5 por ciento de sus ingresos a asociaciones, así como publicar un video mensual con contenido alusivo a la capacitación en el tema de víctimas que le fue impuesta recibir.