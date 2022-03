El director Shawn Levy estará a car de la tercera entrega de Deadpool

Por Pedro Herrero

Ciudad de México, 13 de marzo (AS México).- La decisión de Ryan Reynolds de tomarse una temporada de descanso hizo temer por la producción de Deadpool 3, además de, incluso, por su propia implicación en el proyecto. Por suerte, hoy podemos saber una gran noticia acerca de esta tercera entrega, que además da el propio Reynolds: será Shawn Levy, quien compartió rodaje con el actor ya en Free Guy, quien esté tras las cámaras en la próxima aventura del irreverente antihéroe de Marvel.

Un poco para celebrar el estreno de El Proyecto Adam -dirigida tambien por Levy-, la nueva cinta de Ryan Reynolds, el actor dejó un mensaje claro en redes sociales. “La tercera película en mi trilogía de Shawn Levy será un poco más apuñaladora”, un escueto tweet que sin embargo, al venir acompañado por una imagen en la que aparecen Guy, Adam y Deadpool, los protagonistas de sus últimas películas, es realmente esclarecedor.

The third film in my Shawn Levy trilogy will be a tad more stabby. pic.twitter.com/ofBrFyaRsv

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 11, 2022