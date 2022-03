Tom Brady anuncia su regreso; seguirá compitiendo con los Tampa Bay Buccaneers

Chicago (EU), 13 de marzo (EFE).- Tom Brady, considerado como el mejor jugador de la historia de la NFL, anunció este domingo que se dio cuenta de que su sitio “sigue siendo el campo” y que seguirá compitiendo en los Tampa Bay Buccaneers, poco más de un mes después de anunciar su retirada de la competición.

“El trabajo no se ha acabado”, concluyó el legendario mariscal de campo, de 44 años.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

— Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022