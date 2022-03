“No queremos ni un centavo”, responde viuda de Vicente Fernández a Televisa por serie

María del Refugio Abarca Villaseñor compartió su postura y convicción para honrar la memoria de quien fuera su compañero de vida, pues considera que defender sus derechos es lo que él hubiera esperado.

Ciudad de México, 13 marzo (SinEmbargo/LaOpinión).– En medio de la polémica generada por el próximo estreno de la bioserie del “Charro de Huentitán” producida por TelevisaUnivisión, ahora es “Doña Cuquita” Abarca, viuda de Vicente Fernández, quien se pronunció en contra de esta producción, asegurando que se trata de un robo que no permitirá ella ni sus hijos.

Mediante un comunicado de prensa publicado en las redes sociales oficiales de Vicente Fernández, María del Refugio Abarca Villaseñor compartió su postura y convicción para honrar la memoria de quien fuera su compañero de vida, pues considera que defender sus derechos es lo que él hubiera esperado.

“Ni se les ocurra insinuar a esos señores de Televisa que eso no es así“, señaló en cuanto al comunicado que esta misma mañana compartió la televisora para asegurar que, pese a que existe la prohibición por parte de un juez, transmitirán la bioserie el próximo lunes 14 de marzo a manera de homenaje.

“Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”, añadió.

En el extenso texto, la madre de Alejando Fernández recordó que el fallecido cantante no llegó a ningún acuerdo con Televisa para ceder los derechos debido a que únicamente le “ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria”.

“Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera’”, sentenció.

Esta habría sido una razón de peso para que él decidiera otorgar los derechos a Caracol Televisión, para que en conjunto con Netflix comenzaran con la producción de una historia biográfica en la que se le permitió participar con la elección del elenco encabezado por Jaime Camil, a quien Vicente Fernández eligió por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos.

Explica que don Vicente Fernández nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa sin autorización quiere imponer y peor aún basado en el libro de la escritora Olga Wornat, de quien prefiere no opinar en este momento.

“Doña Cuquita” dejó claro que no buscan obtener dinero, simplemente desean que el nombre de Vicente Fernández sea respetado y no lucren como lo están haciendo.

Destacó que no es censura lo que pretende hacer ella y su familia, pues solo se trata de cuidar los derechos de nombre artístico y de las marcas que registró el intérprete y que la ley protege, por lo que nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar.

“Eso no es libertad de expresión, es un robo”.

En cuanto a Pablo Montero, “doña Cuquita” reveló que “es un buen muchacho”, pero su imagen no es la que Vicente Fernández hubiera aprobado y castigó que desde noviembre él haya participado en esta serie ilegal, mientras el cantante luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de la familia.

“Si Televisa no acata a las autoridades mexicanas y las órdenes que le hicieron, es su problema y es una muestra de su prepotencia. Yo creo las autoridades no se van a cruzar de brazos y deben actuar al no respetar sus órdenes legales”, menciona.

Finalizó pidiendo a las autoridades de México, no permitir que Televisa haga lo que desee en medio de la impunidad y por su afán de sacar dinero a la mala.

–Con información de Rocío García para La Opinión