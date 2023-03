Grupo panista señalado de corrupto se mudó de Alcaldía, alertan; piden salida de Tabe

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– Funcionarios que trabajaban en el área de obras de la Alcaldía Benito Juárez desde la administración de Jorge Romero Herrera y que eran subdirectores y mandos subalternos de quienes están denunciados por ser parte del Cártel Inmobiliario, ahora laboran en la Miguel Hidalgo y han extendido “la corrupción” a la demarcación, “otorgando permisos hechizos a inmobiliarias y constructoras sin cumplir con el reglamento”, denunciaron vecinos que hoy encabezan la recolección de firmas para la Revocación de Mandato del Alcalde Mauricio Tabe Echartea.

Los vecinos de la Miguel Hidalgo denunciaron a SinEmbargo que precisamente uno de los temas por los cuales promueven la Revocación de Mandato del Alcalde Tabe es la corrupción inmobiliaria que detonó en la demarcación desde octubre de 2021, cuando él entró en funciones.

Colonias como la Escandón, Anzures, Anáhuac, Lomas de Chapultepec y Polanco han registrado un boom inmobiliario en los últimos años, con edificaciones irregulares donde se construyen pisos de más.

De acuerdo con una revisión realizada por SinEmbargo al directorio de la Alcaldía Miguel Hidalgo, al menos seis funcionarios que están activos en esta demarcación, antes trabajaban en la Benito Juárez en las administraciones de Jorge Romero Herrera (hoy Diputado federal del PAN) y Christian Damián Von Roehrich de La Isla, prófugo de la justicia desde el pasado 8 de diciembre por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa.

Estos seis funcionarios, quienes según los vecinos también forman parte del grupo político de Jorge Romero, laboran en su mayoría en la Dirección de Obras de la Miguel Hidalgo, según la revisión realizada con corte al 8 de marzo. En el siguiente gráfico se muestran los cargos que ocuparon en la Benito Juárez.

Uno de los casos de presunta corrupción inmobiliaria denunciado en esta administración es el del edificio que construye la inmobiliaria Tu Tierra MX en el número 86 de la calle Francisco Murguía, en la colonia Escandón. A pesar de que la empresa asegura tener “todos los permisos”, los vecinos insisten en que se investigue si hay colusión con las autoridades, pues aseguran que desde que inició la construcción sus viviendas han resultado afectadas y acusan al Alcalde Mauricio Tabe de minimizar el problema señalando que sus denuncias forman parte de “una persecución política del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo”.

Ante esta omisión que denuncian por parte de la Alcaldía, los vecinos afectados de la calle Francisco Murguía se han unido a la petición de Revocación de Mandato del Alcalde Mauricio Tabe, a quien señalan de proteger a las inmobiliarias.

SinEmbargo contactó a la Alcaldía para saber su opinión respecto a las denuncias de la corrupción inmobiliaria que hay en la demarcación y de este proceso de recolección de firmas que llevan a cabo los vecinos, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

LA COLECTA DE FIRMAS PARA QUE TABE SE VAYA

Desde el 23 de febrero, los vecinos de la Miguel Hidalgo comenzaron a recabar firmas para la Revocación de Mandato del Alcalde Mauricio Tabe. Llevan casi seis mil de las 32 mil que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) les exige por ley.

El pasado 3 de marzo, el Comité Promotor de la Revocación de Mandato pidió al IECM la aplicación tecnológica para recabar las firmas y que el proceso sea más rápido. “Nosotros buscamos la aplicación primero para que haya certeza para los ciudadanos a los que les estamos solicitando sus datos de elector y, segundo, porque la aplicación valida automáticamente la información y si alguna credencial está duplicada la elimina”.

En la lucha por llevar a cabo este derecho ciudadano, que es posible en la capital desde 2019 y está contemplado en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, los habitantes de la Miguel Hidalgo se encontraron con la sorpresa de que en el IECM ni siquiera existían los lineamientos para usar esta aplicación electrónica, ni tenían asignado un presupuesto para este ejercicio, “como que pensaron que ningún ciudadano iba a utilizar este instrumento”.

Mauricio Huesca, Consejero del IECM, confirmó a SinEmbargo que en el Instituto ni si quiera tenían bien definidos los lineamientos para este proceso y sobre la aplicación electrónica dijo que están en pláticas con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se las preste.

El sentimiento de los vecinos al momento de poner su firma, incluso en zonas exclusivas como Polanco, es que este ejercicio “es una llamada de atención para el Alcalde Mauricio Tabe de que en la Miguel Hidalgo las cosas no van bien”.

Otra vecina de la colonia Anáhuac que acudió el 3 de marzo a las mesas de recolección de firmas reclamó al Alcalde por quitarles las actividades para los niños que se hacían los fines de semana y por el abandono de los parques.

La Miguel Hidalgo es una de las alcaldías de la Ciudad de México que se ha caracterizado por la alternancia, siendo el Partido Acción Nacional (PAN) el que acumula más periodos gobernados. En esta última administración del panista Mauricio Tabe, los vecinos llevan a cabo por primera vez este proceso de Revocación de Mandato y están conscientes de las dificultades a las que se enfrentan, “tanto por la propia omisión del IECM, como de la Alcaldía que va a hacer un llamado a no votar, como lo hizo con la revocación a nivel federal”.

La forma en la que se organizaron para recolectar las firmas, cuyo plazo concluye el 21 de abril, es casa por casa y a través de módulos ubicados en plazas públicas, parques, escuelas y hospitales.

Los vecinos de la Miguel Hidalgo puntualizaron que la Revocación de Mandato no es un asunto político, como acusa el Alcalde Mauricio Tabe, sino un ejercicio ciudadano y que sus señalamientos “son una campaña para desprestigiar este ejercicio ciudadano al cual tienen derecho”.

“Decirle a Mauricio Tabe que esto no es una persecución política, él lo sabe, en Miguel Hidalgo no queremos al grupo del Cártel Inmobiliario, al grupo de Jorge Romero, era un secreto a voces desde 2013 de que existía la operación de la corrupción inmobiliaria y del cual Mauricio Tabe y sus funcionarios también eran parte. Entonces, no es ninguna persecución política porque, primero, él sabe que nosotros somos vecinos, no somos funcionarios de gobiernos, sus palabras son una mera campaña de desprestigio en contra de los grupos que le estamos exigiendo cuentas en la Alcaldía”, destacó Virgilio Pasotti a nombre del Comité Promotor.