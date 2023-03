Poder Judicial del Edomex da 70 años de prisión a feminicida de Mariana Lima Buendía

-Con información de Daniela Barragán y Perla Velázquez

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).–La familia Lima Buendía logró después de una batalla de 13 años que el feminicida de su hija Mariana, Julio César Hernández, recibiera una condena de 70 años de cárcel por parte del Poder Judicial del Estado de México.

Irinea Buendía, madre de Mariana, obtuvo este lunes la noticia de que el asesino de su hija había recibido esta condena. Apenas el pasado 9 de marzo, ella lamentaba en entrevista con SinEmbargo que todavía no se hubiera generado hasta ese momento una sentencia por el caso.

“No hemos elaborado nuestro duelo porque, o nos sentábamos a llorar o nos levantábamos a gritar y exigir justicia. Si nos hubiéramos sentado a elaborar nuestro duelo, a las autoridades no las movemos. A pesar de que ya casi se cumplen 13 años, todavía no hay justicia para mi hija. Nos dijeron que en mayo nos notificaban para dar la sentencia, que espero sea condenatoria, la máxima, que siente precedentes y nos dé garantías de no repetición”, dijo en el marco del Día Internacional de la Mujer a Daniela Barragán y Perla Velázquez.