“Yo no soy Calderón”, responde AMLO al PAN sobre su llamado a cooperar con la DEA

El Presidente explicó que una de las colaboraciones del Gobierno mexicano con la DEA fue el operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, que terminó en más violencia para ambos países.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el llamado de Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), de “retomar la necesaria colaboración con la DEA” en la lucha contra el narcotráfico en el país.

El mandatario explicó que a quien estaba al frente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en México, “lo destituyeron nada más porque le encontraron que convivía con narcotraficantes”. “Y este señor [Marko Cortés] me recomienda que nos alineemos a la DEA. Y agrega en una declaración que, si yo no me alineo, me va a pasar los que a [Genaro] García Luna, yo no soy [Felipe] Calderón, Marko Cortés, más respeto, por favor”, dijo.

“Miren lo que escribió en su página el presidente del PAN, el presidente de un partido conservador, defensor de la corrupción, pero también de intervencionismo. Si actuáramos de manera estricta, como ellos dicen, de forma hipócrita, de que la Ley es la Ley, pues esto es un acto antipatriótico que no está permitido constitucionalmente, legalmente, a un partido político”, expuso.

Ayer, 12 de marzo, el dirigente del PAN acusó que el Presidente fue sometido cuando, a cambio de nada, aceptó que formalmente México sea un patio trasero al recibir a todos los migrantes no mexicanos deportados de los Estados Unidos.

“En lugar de continuar con su beligerante y falso discurso de la soberanía nacional, debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad, corregir y retomar de manera inmediata la necesaria colaboración con la DEA para combatir a los cárteles del narcotráfico que generan muertes, violencia e intranquilidad en las familias mexicanas”, afirmó Cortés Mendoza en el marco de la reunión bilateral con el Presidente Joe Biden.

López Obrador enseñó en una diapositiva durante su conferencia de prensa diaria, la publicación de Cortés Mendoza, y leyó uno de los comentarios que tenía el tuit: “No se aceptan narcoconsejos”.

.@lopezobrador_ debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad, corregir y retomar la necesaria colaboración con la DEA para combatir a los cárteles del narcotráfico que generan muertes, violencia e intranquilidad a las familias mexicanas. 🔗 https://t.co/ZiPE2JcoVx pic.twitter.com/iVVpfSLSOu — Acción Nacional (@AccionNacional) March 12, 2023

“El señor García Luna, que fue el de la DEA mexicana con [Vicente] Fox y luego Secretario de Seguridad [Pública] con [Felipe] Calderón […] posiblemente va a hablar porque va a buscar que le reduzcan los años de cárcel y va a decir, lo que es obvio, de que él informaba a sus jefes y que también tenía vinculación con la DEA y que trabajaban de manera coordinada”, mencionó.

De ahí, el Presidente recordó el operativo del Gobierno mexicano con la DEA llamado “Rápido y Furioso”, en el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.

“Eso era lo que significaba la cooperación con la DEA”, reclamó a Marko Cortés, y puso un cartón de José Hernández, alias “Monero”, en referencia al mismo llamado de cooperación del dirigente panista.