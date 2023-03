El ganado de zonas deforestadas de Brasil aporta el colágeno al que recurre Nestlé

Una investigación internacional sigue el rastro del producto anti-envejecimiento, derivado de ganado criado que daña los bosques tropicales, hasta llegar a la empresa suiza.

Por Fábio Zuker, Andrew Wasley y Elisângela Mendonça

Brasil, 13 de marzo (Open Democracy).– El mal olor anuncia la proximidad de los camiones. Van cargados de pieles, que han sido retiradas de los cadáveres de reses sacrificadas días antes. Las moscas siguen a los vehículos, probablemente atraídas por el fuerte olor nauseabundo y el líquido pútrido, que gotea por las rendijas de los vagones sin aire acondicionado.

La escena no es atractiva. Tampoco parece serlo la vida de los habitantes del barrio semiindustrial de Arcadas, en Amparo, en el estado de São Paulo. Hacia allí se dirigen los camiones, y allí el olor de los cadáveres deteriorándose se transforma en un olor mucho más disperso y repugnante de piel de animal cocida.

Esto se debe a que en los alrededores opera la fábrica Rousselot, una empresa perteneciente a la norteamericana Darling Ingredients, especializada en la extracción de gelatina y colágeno, que puede obtenerse del pescado, el cerdo y el ganado vacuno. Esta proteína, que se ha convertido en una parte fundamental de los complementos de salud, está en el centro de una auténtica fiebre de promesas para una vida sana.

Detrás de la popular versión “bovina” del colágeno se esconde una industria poco transparente que impulsa la deforestación y alimenta la violencia contra las poblaciones indígenas

Mientras sus consumidores más fieles claman por los beneficios de la proteína para mejorar el cabello, la piel, las uñas y las articulaciones, o incluso ralentizar el proceso de envejecimiento, la sustancia tiene un dudoso efecto sobre la salud del planeta. Detrás de la popular versión “bovina” del colágeno se esconde una industria poco transparente que impulsa la deforestación y alimenta la violencia contra las poblaciones indígenas del Amazonas y el Cerrado.

Una investigación realizada en colaboración por el portal brasileño O Joio e O Trigo con The Bureau of Investigative Journalism, el diario británico The Guardian y la también británica cadena de televisión ITV revela que decenas de miles de reses criadas en explotaciones implicadas en la deforestación de la Amazonia y el Cerrado fueron sacrificadas en grandes mataderos vinculados a la cadena internacional del colágeno.

Nuestra investigación consiguió rastrear el camino de parte de este colágeno hasta la multinacional suiza Nestlé, que comercializa la proteína a través de la marca Vital Proteins, un fenómeno de ventas que cuenta con la actriz Jennifer Aniston como directora creativa y chica de la publicidad. En Brasil, Vital Proteins se vende en varias farmacias y se puede encontrar fácilmente. En todo el mundo, se puede comprar en línea, a través de Amazon, y en supermercados como Walmart y Costco en Estados Unidos, y Holland & Barrett y Boots en el Reino Unido.

Este es el primer gran informe que relaciona la producción de colágeno bovino con la deforestación de la Amazonia y el Cerrado, y la violencia contra los pueblos indígenas. Nuestra investigación, en colaboración con el Centro de Análisis de Crímenes Climáticos (CCCA), encontró al menos 2.600 km² de deforestación desde 2008 vinculados a la cadena de suministro de dos empresas ubicadas en territorio brasileño con conexiones con la estadounidense Darling: la mencionada Rousselot y Gelnex, en proceso de ser adquirida por Darling Ingredients.

Según el análisis realizado en colaboración con la CCCA, la mayoría de los casos examinados son de proveedores indirectos de los mataderos de JBS en Marabá, Pará, y Araguaína, Tocantins, y Minerva, en el mismo municipio. La mayoría de las granjas proveedoras implicadas en la deforestación se encuentran en los estados de Pará y Tocantins, incluidos los municipios visitados por el informe, como Marabá y Bom Jesus do Tocantins.

Aún no está claro el porcentaje exacto de colágeno producido en Brasil y destinado a Vital Proteins. Lo que sí se sabe es que Nestlé, y su marca Vital Proteins, compran colágeno a Darling Ingredients, cuya empresa en Brasil, Rousselot, compra parte de su materia prima a Marfrig.

En septiembre de 2022, Joio, en colaboración con The Bureau of Investigative Journalism y The Guardian, publicó una investigación sin precedentes que señala que una granja situada en territorio reclamado por el pueblo indígena Mỹky, en el norte del estado de Mato Grosso, suministraba ganado a los mataderos Marfrig, que figuran en la lista de proveedores de Nestlé de la multinacional suiza.

“There are so many delicious options, including Lemon Collagen Peptides. I love to stir it into a glass of water in the afternoon for a little something special.” – #JenniferAniston 😉 You heard her! Now go grab that yellow tub and mix up something tasty! pic.twitter.com/zyhnZBozoF — Vital Proteins (@vitalproteins) September 9, 2022

¿SUMINISTRO RESPONSABLE?

Darling Ingredients declaró al informe que la empresa y su filial Rousselot controlan a sus proveedores y eliminan a los que no cumplen los criterios de abastecimiento responsable. Un portavoz añadió que las empresas “desempeñan un papel crucial” en la “recogida y reutilización de subproductos animales que de otro modo se desecharían”. También dijo que no podía hacer comentarios sobre Gelnex, ya que la adquisición, que tuvo lugar en octubre de 2022, aún no ha finalizado.

Darling ofreció mil 200 millones de dólares por la compra de todas las acciones de Gelnex el año pasado. En una reciente llamada con inversores, el consejero delegado de Darling Ingredients, Randall C Stuewe, dijo que la adquisición de Gelnex aumentaría enormemente la producción de colágeno de la empresa. Se espera que el colágeno de Gelnex se incorpore a la cadena de Darling Ingredients en el segundo semestre de este año.

Gelnex vende colágeno a productos sanitarios, ingredientes alimentarios y otros fabricantes de todo el mundo, incluidos los mercados de Australia, Nueva Zelanda y Rusia. A menudo para productos de marcas blancas.

El reportaje se desplazó a la sede de la empresa en Araguaína, en el norte de Tocantins, para conocer la cadena de suministro de Gelnex. La empresa obtiene la materia prima de Durlicouros, un fabricante de cuero situado en la cercana ciudad de Wanderlândia, que limpia las pieles y las prepara para la producción de cuero. En esta fase, para evitar que las pieles en bruto se pudran antes de ser procesadas, suelen tratarse con lejía u otros productos químicos. A pesar del tratamiento químico, fue precisamente el fuerte hedor lo que permitió al reportero olfatear literalmente los camiones que llegaban a la fábrica de Gelnex, y a partir de ahí comprender de dónde procedían.

O escândalo internacional do colágeno de desmatamento da Amazônia é o primeiro de muitos que virão para ameaçar nossa preciosa indústria da pecuária…https://t.co/TgvPBtkVpA — Alexandre Mansur (@alexmansur) March 12, 2023

Durlicouros, a su vez, obtiene sus pieles de vacuno de los mataderos JBS y Minerva, según varias entrevistas con camioneros y otras fuentes locales.

Cientos de estos animales se crían en granjas que ejercen presión sobre la Tierra Indígena de Mãe Maria, en el sudeste de Pará, e invaden otras tierras indígenas.

UNA INDUSTRIA OSCURA

Se calcula que la industria del colágeno en su conjunto mueve casi 4 mil millones de dólares al año. El colágeno bovino suele considerarse un subproducto de la ganadería, una actividad que en Brasil es responsable del 80 por ciento de toda la deforestación del Amazonas.

Pero “subproducto” es un término equivocado, según la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA), un grupo de defensa del medio ambiente con sede en Londres (Inglaterra). “Yo no llamaría subproducto a nada de esto. Los márgenes de la industria cárnica son bastante estrechos, por lo que todas las partes vendibles del animal se incorporan al modelo de negocio”, afirma Rick Jacobsen, responsable de política de materias primas de la EIA.

A diferencia de productos como la carne de vacuno, la soja y el aceite de palma, el colágeno no está incluido en la próxima legislación sobre diligencia debida de la UE y el Reino Unido

Las partes no cárnicas del ganado representan algo menos de la mitad del peso de una vaca sacrificada, y pueden generar hasta una cuarta parte de los ingresos de los mataderos, según estimaciones de Bain & Co, un grupo de investigación de mercados. El más valioso de los llamados “subproductos” es, con diferencia, la piel de vacuno, utilizada para fabricar cuero y colágeno.

🚨Collagen is the wonder product for skin, ageing and health – but what about the health of the planet? Our reporters @lilimendonca, @andrewwasley and @ZukerFabio connected the booming industry to deforestation and invasion of Indigenous lands in Brazil pic.twitter.com/Qh7nJIc1WT — The Bureau (@TBIJ) March 6, 2023

A diferencia de productos como la carne de vacuno, la soja y el aceite de palma, el colágeno no está incluido en la próxima legislación sobre diligencia debida de la UE y el Reino Unido. Esta nueva legislación pretende luchar contra la deforestación impidiendo la importación de productos cuya producción genere impactos medioambientales o esté implicada en violaciones de los derechos humanos. En otras palabras, las empresas de colágeno no tendrían, según estos mecanismos, la obligación de rastrear sus impactos medioambientales.

“Es importante garantizar que la nueva normativa abarque todos los productos importantes que puedan vincularse a la deforestación”, afirmó Jacobsen, de la EIA.

LA DEFORESTACIÓN Y LA VIOLENCIA ACOMPAÑAN A LA EXPANSIÓN GANADERA

La mayor parte de la deforestación vinculada a la ganadería en Brasil puede atribuirse a los proveedores indirectos de las empresas, según Ricardo Negrini, fiscal del Ministerio Público Federal en el estado de Pará, y que supervisa los compromisos climáticos de las empresas procesadoras de carne de vacuno.

A menudo se traslada el ganado de una granja a otra para las distintas fases de la cría, de modo que una vaca nacida en tierras ilegales y recientemente deforestadas pueda ser engordada para su sacrificio en una granja “limpia”. Es una especie de “lavado de ganado”. Aunque, según Negrini, hoy en día todos los frigoríficos pueden rastrear el origen del ganado que compran.

Con el aumento de las ventas de carne de vacuno, cuero y colágeno, en los últimos años se han talado cada vez más bosques y se han sustituido por pastos para el ganado. En no pocas ocasiones, la tierra fue obtenida ilegalmente. La certeza de la impunidad en el acaparamiento de tierras durante el gobierno de Jair Bolsonaro también ha alimentado los ataques a las comunidades tradicionales. En 2021, el tercer año de la presidencia del presidente de extrema derecha, hubo 305 invasiones de tierras indígenas. Eso es tres veces más que las cifras de 2018, según datos del Consejo Indigenista Misionero (CIMI).

Entre los lugares donde el avance de la ganadería en la Amazonia está particularmente vinculado a la deforestación y a formas de violencia están las regiones Sur y Sudeste de Pará. Para el abogado José Batista Afonso, que trabaja desde hace décadas en la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de Marabá (PA), lo que ocurre en esas regiones ofrece una imagen de lo que sería la Amazonia si la ganadería siguiera expandiéndose sin control.

“Esta región de aquí, hasta los años sesenta, era una región típicamente amazónica, ocupada básicamente por indígenas, comunidades ribereñas, pescadores, recolectores, principalmente recolectores de castaña. Y rápidamente, yo diría, históricamente es un período corto, medio siglo más o menos (…) la selva fue totalmente destruida y transformada en pastizales para la ganadería”, afirma Batista.

Según él, fue el establecimiento de grandes mataderos en la región lo que posibilitó la exportación de carne, superando los problemas de baja calidad sanitaria y control de enfermedades en los rebaños: “Esto provocó una intensificación de la ganadería: cría extensiva y expansión de las áreas. Así, el ganado empezó a presionar aún más a los municipios donde aún quedaba bosque sin talar”, afirma el abogado.

Los datos obtenidos por el informe del IBGE y MapBiomas muestran esta correlación entre la deforestación y el aumento de la ganadería en el sudeste de Pará. Los municipios de Tucuruí, São Félix do Xingu, Parauapebas, Marabá, Redenção y Conceição do Araguaia son los seis principales del Sudeste de Pará.

Mientras tanto, la superficie forestal de estos seis municipios, según datos obtenidos de MapBiomas, descendió de un total de unos 10.7 millones de hectáreas en 1990 a unos 8.2 millones de hectáreas en 2019. Y la superficie de pastos pasó de 617.000 hectáreas en 1990, a 3.1 millones en 2019. Es, literalmente, el ganado comiéndose el bosque. O mejor dicho, el ganado comiéndose la hierba que crece en las ruinas de los bosques que los agricultores han talado.

Según datos de la Encuesta Municipal de Ganadería del IBGE, en 1990 (primer año de datos disponibles para la región) había 3.8 millones de cabezas de ganado en el Sudeste de Pará. En 2019, este número aumentó a 13.9 millones.

“LOS PUEBLOS INDÍGENAS ESTAMOS SIENDO RODEADOS”

“Ellos [los campesinos] destruyen lo que es suyo y vienen a invadir lo que es nuestro. No entiendo por qué lo destruyen todo”, afirma el cacique Kátia Silene Akrãtikatêjê.

Kátia Akrãtikatêjê es la primera mujer en convertirse en cacique del pueblo Gavião, y una de las principales líderes de la Tierra Indígena Mãe-Maria, situada en el municipio de Bom Jesus do Tocantins, en el sudeste de Pará. Es el único territorio verde, un bosque preservado por los indígenas, entre kilómetros y kilómetros de pastos y algunas palmeras babaçu que dan sombra al ganado.

La cacica se empeña en mostrar la exuberancia de este territorio y el contraste con los pastizales que rodean la Tierra Indígena. Por eso dio su entrevista desde el bosque, paseando, señalando la variedad de árboles, los frecuentes castaños y jugando con lo que sería pis de jaguar. En otros momentos de distensión, nos cuenta los nombres en gavião de animales como osos hormigueros, tapires y jaguares, entre otros.

Defiende sus puntos con fuerza, como quien sabe que tiene razón y explica al otro lo irracional, lo absurdo de la situación. “Nosotros, pueblos indígenas, estamos siendo rodeados, asfixiados en una isla”, reflexiona el cacique sobre el proceso histórico de confinamiento de tres pueblos diferentes en este territorio (Gavião Akrãtikatêjê, Gavião Kyikatejê y Gavião Parkatêjê). Este proceso se intensificó durante la dictadura cívico-militar y se ha recrudecido en las últimas décadas con el cercamiento del territorio por las haciendas ganaderas. Además de la presión de la ganadería, obras de infraestructura como carreteras, el ferrocarril del mineral de Vale y líneas eléctricas atraviesan el territorio de Gavião.

La carretera entre la ciudad de Marabá y la Tierra Indígena Mãe-Maria tiene un intenso flujo de camiones de ganado. El cartel que indica la entrada a la zona indígena da una idea del clima de violencia: todo está tachonado de balas. Y a veces estas amenazas de los ganaderos locales adoptan formas aún más concretas y violentas. En septiembre del año pasado, un pueblo entero fue incendiado. Una escuela, decenas de casas y un trozo de bosque quedaron reducidos a cenizas. El incendio no fue accidental, dicen los indígenas, y la comunidad sigue viviendo atemorizada.

“Ninguna expansión, de la forma en que ocurre la ganadería en la Amazonia, puede ocurrir sin violencia”, reflexiona Bruno Malheiro, geógrafo y profesor de la Universidad Federal del Sur y Sudeste de Pará. Para el investigador, “un frigorífico no es sólo un frigorífico, es una cadena de relaciones”.

Explica cómo esta reconversión de un territorio lleno de bosques y de gente depende de diferentes formas de violencia para producirse. Según el profesor, para garantizar la rentabilidad de estos mataderos, “se necesita una cantidad muy grande de ganado. Y esta cantidad no está disponible en el primer momento de la instalación [de estos mataderos]. Así que se producirá un proceso de interiorización y expansión de este frente ganadero”, afirma Malheiro.

Malheiro también señala que, para los indígenas Gavião, la lucha por los bosques donde cazan, pescan, cultivan y recogen semillas va acompañada de amenazas e intentos de invasión. A partir de junio de 2022, el territorio Gavião comenzó a ser sobrevolado por drones. Siempre de noche. Tras seguir los drones hasta la carretera y comprobar la presencia de camionetas blancas, los indígenas interpretaron estos hechos como una amenaza más a sus territorios por parte de los ganaderos.

EN LOS ENTRESIJOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO

La cadena de suministro de colágeno bovino en Brasil es muy compleja, ya que implica a numerosos intermediarios en la obtención y transformación del ganado.

La marca “Peptan” de Rousselot es líder mundial en colágeno bovino. Este colágeno se exporta a Estados Unidos y a Europa. Para fabricar su producto, Rousselot se abastece de recortes y desechos de piel de vacuno en una curtiduría llamada BluBrasil. Ésta, a su vez, se encuentra dentro de un complejo industrial ganadero arrendado por Marfrig en Bataguassu, Mato Grosso do Sul.

Marfrig es la segunda mayor empresa procesadora de carne de Brasil. Y los proveedores de este matadero en concreto han sido vinculados a la deforestación de los humedales de Cerrado y Pantanal y a la invasión de territorios indígenas.

En 2021, el frigorífico compró animales de la hacienda Campanário, una gran propiedad que linda con los límites de la Tierra Indígena Dourados-Amambaipeguá I del pueblo guaraní kaiowá en Laguna Carapã, también en Mato Grosso do Sul. La zona es conocida por su alto índice de violencia contra los indígenas.

The Gavião people inhabit the Mãe Maria Indigenous land in Brazil. Worldwide, Indigenous people safeguard 80% of the planet’s biodiversity – but much of it is under threat We spoke to two Indigenous leaders about cattle farmers intruding on their territory 👇 pic.twitter.com/GhKEdgrgzB — The Bureau (@TBIJ) March 9, 2023

Marfrig declaró al informe que sólo una pequeña parte de la propiedad se solapa con territorio indígena. Y que para la empresa este territorio no está plenamente reconocido como territorio indígena. El propietario de la finca Campanário no respondió a la solicitud de comentarios del reportaje.

A informe de Greenpeace de 2021 también descubrió que la misma planta de Marfrig estaba vinculada a la deforestación en el Pantanal. Marfrig confirmó que el proveedor en cuestión estaba registrado como “indirecto”, pero afirmó que en aquel momento cumplía las políticas de la empresa.

Marfrig también añadió que el seguimiento de los proveedores indirectos es “uno de los mayores retos de la cadena ganadera brasileña”, pero trabaja “continuamente para mitigar cualquier vínculo entre la deforestación ilegal y otras irregularidades en su cadena de producción, tanto en la Amazonia como en otros biomas”.

OTRO LADO

La curtiduría DurliCouros, proveedora de Gelnex, declaró que la empresa sigue “todos los requisitos legales y cumplimos las normas nacionales e internacionales más estrictas relacionadas con la sostenibilidad.”

BluBrasil no respondió al informe. Tanto DurliCouros como BluBrasil fueron calificadas con el nivel “oro” en la evaluación del Leather Working Group (LWG), una asociación del sector que afirma auditar la sostenibilidad de sus miembros. El LWG declaró al informe que se trata de una “cuestión compleja” y que está trabajando para que sus empresas miembros alcancen la deforestación cero en 2030.

JBS afirmó que, aunque había deforestación en algunas de las explotaciones de la Amazonia identificadas por la investigación, sus compras cumplían “plenamente” los protocolos de adquisición y supervisión, y que en otros casos mencionados, las propiedades se habían ajustado a sus normas.

Minerva, el tercer mayor envasador de carne de Brasil, declaró que trabaja para garantizar que el ganado adquirido no procede de propiedades con zonas deforestadas ilegalmente, y añadió que supervisa “el 100 por ciento de los proveedores directos”.

Nestlé dijo que Vital Proteins se compromete a proporcionar péptidos de colágeno de alta calidad y que la información presentada por el informe no era coherente con sus normas de abastecimiento responsable. El gigante alimentario añadió que está tomando medidas para garantizar que sus productos estén libres de deforestación para 2025.

El reportaje tuvo acceso a una carta enviada por Nestlé a sus clientes, en la que la empresa afirma que Vital Proteins pondrá fin inmediatamente a las compras de materias primas procedentes del Amazonas.

La actriz Jennifer Aniston, por su parte, pidió que se remitieran las preguntas a Nestlé.

