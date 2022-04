SRE y CCE rechazan inspecciones en frontera de Texas; “retrasan mercancía”, critican

Ciudad de México, 12 abr (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México manifestó este martes su rechazo a las inspecciones de seguridad impuestas al transporte de carga por el Gobernador de Texas, Greg Abbott, lo que ha provocado retrasos en la entrega de mercancías en Estados Unidos y protestas de los transportistas mexicanos.

Y dijo que “como consecuencia inevitable de esta disposición, los comerciantes de México y Estados Unidos están perdiendo competitividad e ingresos considerables”.

La medida, anunciada el 6 de abril por Abbott, fue la primera de una serie de acciones para asegurar la frontera sur de Estados Unidos, a raíz de la decisión del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de poner fin a las expulsiones migratorias bajo el Título 42.

Abbott ordenó a las autoridades la detención e inspección de todos los tractocamiones y autobuses que crucen desde México hacia Estados Unidos, argumentando medidas de control migratorio y seguridad fronteriza para prevenir el trasiego de migrantes y drogas.

En la nota, la Cancillería recordó que las inspecciones se implementan en cuatro cruces fronterizos con el estado de Texas: Zaragoza-Ysleta, Córdova-De las Américas, Colombia-Laredo y Reynosa-Pharr.

Texas National Guard conduct mass migration drills in preparation for an influx of illegal immigrants crossing the southern border.

This follows my directive to bolster our state's border security efforts in the wake of the Biden Administration revoking Title 42. pic.twitter.com/Mu6k9uePZ4

