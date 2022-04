AMLO considera “un exceso” y “un despropósito” la expulsión de Quirino Ordaz del PRI

Ayer, Quirino Ordaz tomó posesión de su cargo tras llegar el lunes a Madrid. Previamente, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, había anunciado que el exgobernador sería expulsado del partido si protestaba como Embajador.

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró esta mañana que la expulsión de Quirino Ordaz Coppel del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es “un exceso y un despropósito”.

Luego de que ayer el exgobernador de Sinaloa (2017-2021) tomara protesta como Embajador de México en España, hoy el mandatario federal, desde su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional, señaló que Ordaz no va a representar a un partido político, sino a todos los mexicanos.

“No me meto en eso. Creo que es un exceso, un despropósito, porque no va a representar a un partido. Representa al pueblo de México y al Gobierno de México. Entonces todos los mexicanos, independientemente del partido al que pertenecen, deberíamos de sentirnos orgullosos y todos aceptar que un mexicano va a representar a nuestro país, más si se trata de un militante partidista y todavía más si se trata de un exgobernador que va a representar a México”, expresó.

El Jefe del Ejecutivo federal dijo que los partidos “están actuando de acuerdo a sus políticas, haciendo sus cálculos, que pienso, no les ayuda porque por encima de todo está la libertad”.

“Es algo parecido a la orden, porque ni siquiera fue una recomendación, sino una orden así tajante, categórica: ‘Todos a votar en contra de la iniciativa de Reforma Eléctrica’. ¿Qué es eso si los diputados son representantes del pueblo, no son representantes de partido? No hay cuidado de las formas y tampoco del fondo, pero cada quien que asuma su responsabilidad”, agregó.

“No puedo yo ser asesor, consejero, pero tienen expertos ahí, los intelectuales orgánicos del conservadurismo. Lo que pasa es que están como ofuscados, obnubilados y eso no ayuda porque no se piensa con sensatez, con habilidad. Es pura pasión en el mejor de los casos. En el peor de los casos, puro odio y eso conduce a cometer errores. La política es un noble oficio. Se ha llegado a decir que es el arte, la ciencia de gobernar. La definición de política que más me gusta es la que sostiene que la política es hacer historia”, sostuvo.

#BuenasNoches Madrid y #BuenasTardes México, ya llegamos a instalarnos en la @EmbEspMex, saludos y que tengan una buena semana, a descansar para iniciar trabajando desde el primer día. pic.twitter.com/gRGqygnIIX — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) April 11, 2022

Además, López Obrador dio a conocer que antes de su partida se reunió con Qurino Ordaz, con quien conversó sobre el trabajo que llevará a cabo para fortalecer las relaciones diplomáticas con España.

“Y también ya está en España Quirino Ordaz que es el Embajador de México en España. Está por presentar sus cartas credenciales. Ya platiqué con él antes de su salida, conversamos y ya va a empezar a trabajar. Ya está en España. Esa es la información que tengo”.

Ordaz tomó posesión de su cargo tras llegar el lunes a Madrid y después del retraso por la falta de concesión del plácet en medio de polémicas entre ambos países. México solicitó el plácet para Ordaz en noviembre, pero fue rechazado inicialmente por el Gobierno español.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó de la toma de posesión en un comunicado que recuerda que el nombramiento de Ordaz fue ratificado por Senado mexicano el pasado 8 de marzo.

Como inicio de su gestión, el embajador @QuirinoOC se presentó y conoció a los funcionarios de todas las áreas de @EmbaMexEsp, a quienes transmitió su firme propósito de trabajar en equipo para dar lo mejor de México 🇲🇽 y estrechar las relaciones con España 🇪🇸 🤝🏼 pic.twitter.com/jiggB4iK0j — EmbaMex España (@EmbaMexEsp) April 12, 2022

Ordaz deberá ahora presentar al rey Felipe las cartas credenciales que lo acreditan como Embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de España, así como concurrente ante el Principado de Andorra.

El pasado 3 de marzo, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, expresó que Quirino Ordaz Coppel sería expulsado del partido si protestaba como Embajador de México en España.

“No es una decisión personal, es una decisión del partido, de la Comisión de Justicia Partidaria, y ha quedado claro que en el momento de aceptar el cargo y en el momento en el que se presentó ha sido notificado y la resolución es estatutaria, la sanción es clara, en el momento de hacer algo, se va a proceder y se le va a expulsar del partido”, aseveró en ese entonces el dirigente del tricolor.

Moreno Cárdenas ya había informado el pasado 31 de enero a su Grupo Parlamentario que Quirino Ordaz Coppel sería expulsado del partido luego de aceptar el puesto de Embajador de México en España.

En septiembre de 2021, López Obrador propuso a Quirino Ordaz para el puesto en la Embajada, según informó en su momento la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ordaz Coppel nació en Mazatlán, Sinaloa, el 24 de octubre de 1962, militante del PRI, se desempeñó como Gobernador de Sinaloa desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de octubre del 2021.

-Con información de Europa Press