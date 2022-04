ESA suspende misiones lunares con Rusia; “lo haremos por nuestra cuenta”: Roscosmos

París, 13 abr (EFE).- La Agencia Espacial Europea (ESA) decidió este miércoles suspender su cooperación con Rusia para el envío de las misiones Luna-25, 26 y 27, al considerar que, igual que con el programa de exploración de Marte ExoMars, las sanciones decretadas a ese país imposibilitan el trabajo conjunto.

Luna-25 será la primera nave del nuevo programa lunar de Rusia con el objetivo de investigar la región del polo sur de la Luna. Luna-26 es un orbitador que aspira a estudiar el entorno del satélite y cartografiar futuros puntos de alunizaje. Con Luna-27 se planea volver a pisar su superficie.

La ESA apuntó, no obstante, que la tecnología desarrollada para esas misiones sigue siendo “de vital importancia”.

Por ello, dijo tener ya asegurada “una nueva oportunidad de vuelo” a bordo del programa Servicios Comerciales de Transporte Lunar (CLPS) de la NASA y añadió que se está cerrando otra alternativa para probar la cámara de navegación PILOT-D, planeada para Luna-25.

ESA’s Director General initiated a review of activities undertaken with Russia and Ukraine, to determine possible consequences of this new geopolitical context for ESA programmes and to create a more resilient and robust space infrastructure for Europe👉https://t.co/8c72TudP39

— ESA (@esa) April 13, 2022