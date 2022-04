VIDEO: Policías de Puebla golpean a adolescente y disparan contra su auto, denuncian

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Después de 24 horas detenido, el adolescente pudo salir en libertad. No obstante, los policías intentaron llegar a un acuerdo con tal de que no los denunciaran.

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- Un menor de edad fue golpeado y encañonado por policías estatales en la zona de Villa Frontera, Puebla.

De acuerdo con información de Diario Cambio, los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril alrededor de las 21:00 horas, cuando Alexis, de 16 años, y un amigo del trabajo regresaban a su casa a bordo de una camioneta tipo Pick Up después de ir a cenar tacos.

No obstante, el menor refirió al medio que a la altura de Villa Frontera, oficiales que iban sobre la unidad estatal 1470 le pidieron al adolescente que se detuviera.

Alexis narró a Dairio Cambio que por miedo decidió arrancar el vehículo con la finalidad de perder de vista a los agentes, sin embargo, ello derivó en una persecución, en donde policías dispararon con armas largas a la camioneta.

El video publicado por la reportera Karla Hernández muestra cómo los elementos municipales descienden de las patrullas y detonan sus armas.

¿ELLOS SON LOS QUE NOS CUIDAN? El pasado sábado, estatales golpearon y dispararon contra el vehículo de un menor de 16 años, quien había ido a cenar tacos a Villa Frontera.

Alexis logró escapar pero al llegar a su domicilio lo atraparon y subieron a la unidad.

Parte (1/2) 🧵 pic.twitter.com/xjkVFfdhJi — Karla Hernández (@KarlaDaH) April 13, 2022

El medio detalló que en algún punto, Alexis llamó a sus padres, quienes escucharon algunas detonaciones, no obstante, ambos se encontraban fuera de Puebla.

‘’Primero me llamó a mí, pero ya no alcancé a contestar, luego le marcó a su papá y nos empezó a decir que lo venían siguiendo, incluso hasta escuchamos los balazos y de ahí colgó y no supimos más de él’’, comentó la mamá del menor a Diario Cambio.

Al llegar, acudieron a las instalaciones de la Policía Estatal en la colonia Azcarate para pedir informes acerca de Alexis, donde les informaron que estaba detenido por ataques peligrosos y agresiones contra funcionarios públicos.

Sin embargo, los padres pidieron el apoyo de un abogado y posteriormente el menor pudo salir. En tanto, los elementos de la policía pidieron al afectado decir que los golpes habían sido porque se había caído. Finalmente, el menor aceptó para que lo soltaran.

El medio también dio a conocer que los estatales intentaron llegar a un acuerdo con los padres bajo la condición de que no los denunciaran.