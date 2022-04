Productores revelan nuevos datos sobre el último tráiler de Stranger Things 4

MADRID, 13 de abril (EuropaPress).- El tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things, publicado por Netflix, está causando sensación entre sus fans. En él, se pueden apreciar varios detalles referentes a los nuevos episodios, y uno de ellos es el del nuevo villano que tendrá presencia en la serie.

Al final del tráiler aparece un monstruo de apariencia humanoide, con un tenebroso y marchito rostro y varios tentáculos adheridos a su espalda. Ha sido la propia plataforma de streaming, a través de Twitter, la que ha revelado el nombre del villano: Vecna.

Además, en una entrevista a IGN, los hermanos Duffer, creadores de la serie, han asegurado que ya desde la segunda temporada querían hacer un personje que fuera similar a las figuras de terror que les aterrorizaban cuando crecían, como Freddie Kruger, Pinhead o Pennywise.

his name is Vecna. #strangerthings4 pic.twitter.com/kj53VxeOzt

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 12, 2022