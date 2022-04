“¿Por qué iríamos a verlo?”. Niño y su familia rechazan disculpa de Cristiano Ronaldo

Después del terrible comportamiento que tuvo Cristiano Ronaldo con un aficionado en elpartido ante el Everton, y que le pidiera disculpas, el niño de 14 años rechazó la compensación del CR7.

Por Jorge Hernández

Los Ángeles, 13 de abril (LaOpinión).- Hace unos días Cristiano Ronaldo fue objeto de críticas en todo el mundo por su comportamiento al terminar el duelo contra el Everton, así que terminó pidiendo disculpas públicas al pequeño de 14 años y ofreciéndole, en compensación, una invitación a un partido del Manchester United en Old Trafford; sin embargo, ya llegó la respuesta y no fue nada satisfactoria para el astro portugués.

La madre de Jake Harding, el niño agredido, que además padece autismo, fue la encargada de dar la respuesta y fue un rotundo “No”. Sarah Kelly detalló que ella y su hijo no están de acuerdo con que los haya invitado después del golpe; también dijo que para ellos Cristiano Ronaldo no es un personaje relevante.

“Si alguien lo agrediera en la calle y luego nos pidiese que fuéramos a cenar, no iríamos. ¿Por qué iríamos a verlo? ¿Solo porque es Cristiano? Rechazamos amablemente su oferta”, explicó.

“¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Toffee ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle”, agregó.

❌¡SE VIENE PROBLEMÓN PARA CRISTIANO! ¡LA MADRE YA DECLARÓ!🗣 Sarah Kelly, la Madre del menor de edad, declaró para “Liverpool Echo” que el niño padece de autismo y dispraxia, por lo que quedó en “completo estado de shock”: #ManchesterUnited #everton pic.twitter.com/bqyrO1ZmLw — cirigol (@cirigol) April 10, 2022

Finalmente, la progenitora del niño con autismo aprovechó la oportunidad para condenar el comportamiento del futbolista y aseguró que todo lo decía a nombre de su hijo.

“Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto. Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento’. No son mis palabras, son de mi hijo. Él se vio más afectado que yo con la situación y decidió que no quiere ir a Manchester y no quiere conocer a Ronaldo“.

Cabe recordar que los hechos se remontan al sábado pasado, cuando tras el Man U perdió por 1-0 contra el Everton y CR7 salió muy molesto del campo; camino a los vestidores, el atacante se percató que un aficionado lo estaba grabando con un teléfono, situación que no toleró y le dio un manotazo que mandó el teléfono al piso y le dejó lesionada la extremidad al joven.

“Ronaldo pasó de largo, con un enojo terrible, le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando. Puedes ver por el moretón que ha hecho contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de eso”, expresó en días anteriores Sarah Kelly.

Cristiano Ronaldo molesto por la derrota del Manchester United, le arrebató el teléfono a un fan del Everton camino al vestuario. pic.twitter.com/WtoXxAAuFP — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) April 9, 2022

