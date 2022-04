Fans de Daddy Yankee saturan página para comprar boletos de conciertos en México

AS MÉXICO

Este miércoles comenzó la venta de la gira de Daddy Yankee por México, siendo las ciudades de Guadalajara y Monterrey las primeras fechas; fans del reguetonero se mostraron molestos por la alta demanda de las entradas.

Por Dora Méndez

Ciudad de méxico, 13 de abril (ASMéxico).- Este 13 de abril inició la venta general de boletos para los conciertos que Daddy Yankee tendrá en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, lo que generó diversas reacciones entre sus fans, quienes saturaron el sistema tan sólo unos minutos después de que se abrió.

A través de redes sociales, el público del reguetonero manifestó su decepción, pues a varias personas la página les arrojaba error, mientras que otros se formaron en la fila virtual con miles de personas por delante, haciendo casi imposible el conseguir un boleto para alguno de los shows del artista.

Aunque también hubo varios afortunados que lograron conseguir sus pases a través de la venta oficial y compartieron su felicidad de haber podido comprarlos, a pesar de todos los problemas con la enorme fila.

Una hora y solo he avanzado 600 lugares Gente que esta comprando boletos para Daddy Yankee metanle nitro — Alv (@unregioguapo) April 13, 2022

Mi ama me crío con canciones de daddy yankee, ahora solo espero conseguir boletos e ir con ella😔😔😔 — mena (@MenaRodriguez7) April 13, 2022

GIRA DE DADDY YANKEE EN MÉXICO

Como parte de su gira “La Última Vuelta World Tour”, el cantante tendrá un total de ocho conciertos en nuestro país, en diversas ciudades como Rosarito, Monterrey, Guadalajara, CDMX, Tijuana, Veracruz y Cancún. Te dejamos con las fechas completas:

· Rosarito, Baja California – 14 de agosto

· Rosarito, Baja California – 21 de agosto

· Tijuana, Baja California – 21 de noviembre

· Monterrey, Nuevo León – 24 de noviembre

· Guadalajara, Jalisco – 26 de noviembre

· Ciudad de México – 29 de noviembre

· Veracruz – 2 de diciembre

· Cancún, Yucatán – 4 de diciembre

DADDY YANKEE SE DESPIDE DE LOS ESCENARIOS

Fue el domingo 20 de marzo cuando el intérprete anunció su gira de despedida y el lanzamiento de su último disco, titulado ‘Legendary’, el cual reunió los sonidos más representativos a lo largo de su carrera.

“Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada Legendaddy”, expresó Daddy a través de un video en su página oficial.

“Hoy por fin veo la meta. Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina”, agregó.

