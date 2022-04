La CdMx es la primera plaza obradorista, la plataforma de la transformación: Batres

Batres Guadarrama afirmó que el apoyo de millones de personas hacia el Presidente López Obrador no surgió de la noche a la mañana, sino es producto del trabajo que el exjefe de Gobierno realizó en la capital.

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- La Ciudad de México se ha afianzado como “la primera gran plaza obradorista”, un escenario donde se ha desarrollado el movimiento de la Cuarta Transformación encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la capital.

“La Ciudad de México es obradorista. De hecho podemos decir que es la primera gran plaza obradorista, es la plataforma en la que se realiza el laboratorio de la transformación política, todo el programa de la Cuarta Transformación comienza aquí en la Ciudad de México en el año 2000”, afirmó Batres en entrevista con Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El pasado lunes, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo estar muy satisfecha con el resultado de la consulta de Revocación de Mandato, pues demuestra que la capital es “obradorista y quiere que siga el Presidente Andrés Manuel López Obrador“.

En conferencia de prensa, la funcionaria destacó que a pesar de los obstáculos que se presentaron, la participación ciudadana fue mayor que en otros procesos.

“Participaron más de 1.5 millones de ciudadanos y ciudadanas (de la capital), y casi el 90 por ciento fue a favor de que continúe el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el ejercicio de democracia participativa de mayor participación en la ciudad”, señaló.

Martí Batres indicó que durante su periodo como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la capital del país sirvió como semillero de programas sociales y obras públicas que años más tarde se extendieron por todo el país.

“Aquí comienza la pensión a adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad, los programas para madre solteras, la nueva idea de movilidad, el Metrobús, las ciclovías, aquí comienza el tema de las consultas, es decir, la Ciudad de México es el espacio en donde se ensaya el programa de la 4T en el periodo de 2000 a 2006 con Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno en aquel entonces”.

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México dijo que podría afirmar que el movimiento de la Cuarta Transformación comenzó durante la lucha contra el desafuero de López Obrador.

“Cuando nace este movimiento de la 4T, podríamos decir precisamente que nace en la lucha contra el desafuero una vez que se ha acreditado una base social de apoyo en torno de la figura de Andrés Manuel López Obrador”.

Batres Guadarrama afirmó que el apoyo de millones de personas hacia el Presidente López Obrador no surgió de la noche a la mañana, sino es producto del trabajo que el exjefe de Gobierno realizó en la capital.

“La Ciudad de México es el faro desde el cual se proyecta una visión de sociedad, de país a partir de la políticas que se aplican aquí en la Ciudad de México se construye un red de apoyo muy importante Andrés Manuel López Obrador. No es abstracto, no es de la nada, no es de cero, es una simpatía que nace por lo que hizo aquí en la Ciudad de México”.