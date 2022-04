Trudeau señala a Putin como responsable de “crímenes de guerra” en Ucrania

Toronto, 13 de abril (EFE).– El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró este miércoles que el mandatario ruso, Vladímir Putin, es responsable de crímenes de guerra en Ucrania y que el Presidente estadounidense, Joe Biden, está en lo cierto al calificar las acciones de Rusia como genocidio.

Trudeau declaró durante una rueda de prensa que los ataques rusos contra civiles, hospitales, estaciones ferroviarias y las noticias sobre violaciones sufridas por mujeres y niñas ucranias son “crímenes de guerra de los que Putin es responsable”.

El Primer Ministro canadiense añadió que aunque hay procesos concretos para determinar que es un genocidio, está de acuerdo en “usar la palabra genocidio” en relación a las acciones rusas en Ucrania y “con lo que Vladímir Putin ha hecho”.

We’re imposing sanctions on 33 entities in the Russian defence sector, as they have provided support to the Russian military and are complicit in Putin’s war. Since February 24th, Canada has sanctioned more than 700 individuals and entities. Details: https://t.co/p0SdiSWKEz

