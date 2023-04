Fracaso de Atlas: es eliminado por Union de Filadelfia en cuartos de “Concachampions”

GUADALAJARA, México (AP) — Un equipo de la MLS tendrá la oportunidad de defender el cetro que el año pasado ganaron los Sounders de Seattle en la Liga de Campeones de la Concacaf.

El ariete argentino Julián Carranza firmó un doblete el miércoles y el Union de Filadelfia empató 2-2 con el Atlas y se clasificó a las semifinales del torneo regional de clubes, donde se enfrentará a Los Angeles FC, uno de cuyos jugadores más influyentes es el mexicano Carlos Vela.

Filadelfia ganó el encuentro de ida con un solitario gol de Daniel Gazdag y está en la ronda de los cuatro mejores por segundo año consecutivo. El año pasado perdió el pase a la final ante el América.

La serie entre el Union y la LAFC será una reedición de la última final de la MLS que fue conquistada por el equipo de Vela.

Los Zorros buscaban alcanzar la primera semifinal de un torneo internacional en su historia.

A pesar de la eliminación del Atlas, los equipos mexicanos todavía dominan la serie histórica ante los de Estados Unidos. En 96 encuentros previos, los aztecas han ganado 52, con 20 empates y apenas 25 derrotas.

Pero en los últimos años, la MLS comenzó a ganar terreno y el año pasado rompió una racha de 16 años de títulos mexicanos en el torneo regional de clubes cuando los Sounders derrotaron a Pumas en la final.

