Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, relata las últimas horas de vida del cantante

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 13 de abril (LaOpinión).- A Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, actor y cantante que falleció a los 27 años de edad de manera sorpresiva, sus detractores no le han permitido vivir su duelo como debería, y por ello decidió romper el silencio y relatar cómo fueron las últimas horas de vida de su esposo y cómo encontró su cuerpo sin vida.

Fue en una charla con el programa “De Primera Mano” de Grupo Imagen, donde Imelda, quien es sobrina de una de las conductoras de este show, Addis Tuñón, reveló cómo fueron las últimas horas de vida del hijo de Maribel Guardia.

“Julián estuvo el domingo, con nuestro hijo y conmigo, viendo series. Estábamos juntos. En la tarde se sentía muy mal porque no había dormido tres días; estaba muy deprimido por lo de su papá. Entonces como a las 18:00 horas me dijo: ‘¿Sabes qué?, me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito’”

Señaló Imelda, quien confesó que hubo un instante en que se le hizo raro que se tardara en subir a su cuarto, pues ya eran un par de horas en las que había estado en el cuarto de los videojuegos. Por ello decidió bajar por él, y fue cuando lo encontró sin vida.

“A mi se me hizo raro que no subiera porque él siempre subía a dormir. Le toqué la puerta y no me contestó. Abrí y estaba como dormido porque tenía las piernas en posición de como él dormía normalmente. No había nada diferente. Sólo que al momento de tocarle la pierna la sentí muy fría para despertarlo. Prendí la luz y vi que tenía la boca morada; me desesperé y le hablé a Marco Chacón, esposo de Maribel, y le marqué a emergencias. Yo no sabía si era yo que por los nervios no le estaba tomando los signos vitales bien”, señaló.