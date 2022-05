Elon Musk frena la compra de Twitter hasta que le aclaren sobre el uso de bots y spam

LONDRES, 13 de mayo (AP) — Elon Musk anunció el viernes que sus planes para adquirir Twitter por 44 mil millones de dólares están “temporalmente en suspenso” a la espera de detalles sobre las cuentas de spam y falsas existentes en la plataforma de redes sociales, en un nuevo giro ante los indicios de turbulencias internas causadas por la oferta de compra.

“El acuerdo por Twitter está temporalmente en suspenso a la espera de detalles que apoyen el cálculo de que las cuentas de spam/falsas representan efectivamente menos del 5 por ciento de los usuarios”, afirmó Musk, indicando su escepticismo sobre este dato.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022