Michoacán: No actuamos porque eran civiles no armados, algunos forzados, dice Sedena

Los elementos del Ejército que fueron perseguidos en Michoacán tras encontrar laboratorios de producción de droga evitaron un enfrentamiento ya que quienes ocasionaron los bloqueos fueron civiles no armados, incluso algunos obligados por el crimen, detalló Sedena.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó este viernes que no actuó en el caso de los elementos del Ejército perseguidos en Michoacán, ya que se trataba de “civiles no armados” que conforman la “base social del crimen organizado” en la zona, incluidos algunos obligados a participar en los bloqueos.

“La actitud que se tiene en ambos bloqueos es que había esta base social de la delincuencia organizada, unos apoyando y otros obligados, que estaban protegiendo que estuviéramos en esta área y había la posibilidad de que hubiera algo mayor a lo localizado y destruido”, informó el titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval, durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esa base social desarmada fue la que hicieron los bloqueos. La actuación del personal fue evitando tener una confrontación. Cundo identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos”, añadió Sandoval.

Luis Sandoval afirma que la actitud del ejercito al ser perseguidos por presuntos miembros del CJNG fue para respetar los derechos humanos y aplicando la ley de uso de la fuerza. ¿En qué momento aplicaron esto cuando mataron a Ángel, estudiante de Guanajuato? pic.twitter.com/60ADkcC3WI — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 13, 2022

El martes 10 de mayo, cuando los integrantes de las fuerzas armadas se encontraban realizando actividades de inteligencia y hacen un movimiento para trasladarse a otras áreas, “ubican dos bloqueos, uno en Potrerillo, con gente desarmada, ningún civil armado. “Se rodea y siguen su camino. Posteriormente, en Cuatro Caminos, ubican otro bloqueo, de la misma manera, personal desarmado, también lo evaden, no había agresión armada, no había por qué responder con la fuerza”, detalló Sandoval.

El titular de Sedena añadió que gracias a estos bloqueos, la inteligencia del Ejército concluyó que en la zona había más de lo que ya habían encontrado, lo cual fue cierto: la fuerza de 512 elementos formada para este caso específico comenzó a realizar reconocimientos terrestres y aéreos.

En total, se destruyeron cinco laboratorios donde se producía metanfetamina, así como 19 plantíos de mariguana. Asimismo, destruyeron nueve reactores de síntesis, tinas de 50o litros, bidones con sustancias químicas y 20 recipientes de diversos tamaños, entre otros.

“Se evitó la producción de más de cuatro millones de dosis de mariguana. Esos 9 rectores podrían haber producido mas de 13 millones de dosis de metanfetamina”, concluyó Sandoval.

El Presidente López Obrador reconoció ya el jueves la “actitud responsable” de los elementos del Ejército y presumió el cambio de política de gobiernos pasados con su actual administración.

“Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos. No le importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir ‘haga valer la autoridad. No me va a temblar la mano’, cuando estaba de por medio la vida de otros”, sostuvo.

Además, destacó que los elementos del Ejército fueron perseguidos porque los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no querían que entraran en los territorios donde tenían sus laboratorios de producción de droga.

“Para mí, fue una actitud responsable. ¿Qué pasó después? Eso es lo que vamos a informar. ¿Por qué iban detrás de ellos? Porque no querían que se entrara a un sitio donde encontramos laboratorios inmediatamente después”, reveló el Presidente.

“Se concluyó la persecución, se pidieron los refuerzos, se entró a la zona, y se encontraron laboratorios. […] Se desplegaron como 300 o 400 elementos y se evitó el enfrentamiento [armado], asesinatos, muertes”, añadió.

“Ellos [Ejército] ya saben cómo tienen que actuar, cada vez hay más conciencia de la protección de la vida. […] Era el pensamiento dominante de enfrentar la violencia con la violencia. […] Nosotros decimos ‘no’, porque nos vamos a quedar todos chimuelos y tuertos”, dijo el titular del Ejecutivo.

Finalmente, López Obrador aseguró que su Gobierno ha atendido las causas y explicó que con la “política antipopular, entreguista, corrupta” de administraciones pasadas era inevitable que se desatara la desigualdad y la violencia.

La impunidad con que opera el CJNG en Nueva Italia, Michoacán les da la libertad de corretear al ejército mexicano, quienes huyen para salvar su vida!

Mientras tanto, el viejo PNDJO hace berrinche porque no invitan a sus amigos dictadores a una Cumbre! #HijosDeMx #MxEsNuestro pic.twitter.com/ErF4XdMS54 — William Wallace (@WWBraveheart) May 11, 2022

“Lo que nunca hicieron los corruptos, nunca atendieron a los jóvenes, nunca atendieron a la gente humilde. […] Se dedicaron a robar, entonces cómo no se iba a desatar la desigualdad y la violencia. Hubiera sido raro que con toda esa política antipopular, entreguista, corrupta, que no hubiese violencia. Además, con autoridades corruptas”, dijo el Presidente.

Y es que el miércoles circuló un video que mostró a elementos del Ejército mexicano cuando fueron perseguidos y expulsados por convoyes de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nueva Italia, municipio de Múgica, Michoacán.

En un video de 27 segundos se ve a la gente armada en varias camionetas que persigue a los militares sobre la carretera que va de la Autopista Siglo 21 hacia Apatzingán.

En el clip se logra ver cómo los militares salen disparados en las proximidades a la glorieta de Cuatro Caminos para evitar la confrontación.