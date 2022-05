“El Bronco” pide ayuda en carta al Presidente; AMLO recomienda trato humanitario

El pasado 10 de mayo, “El Bronco” fue sometido a una colonoscopía donde le fueron encontrados un par de tumores, mismos que le fueron retirados por los médicos del Hospital Universitario, en Nuevo León.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, exgobernador de Nuevo León, mandó una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle que han “atentado gravemente” contra su salud y que los delitos que le imputan son inventados.

“En efecto, no sólo me han inventado delitos que desde luego no he cometido, lo que sin duda demostraré con contundencia, sino además, y esto es lo más grave, que con toda inquina se ha atentado gravemente contra mi salud”, escribió Rodríguez, Calderón.

Con motivo de la visita del presidente @lopezobrador_ a Nuevo León, le he escrito una carta para que le sea entregada, se las comparto y nuevamente gracias por estar al pendiente y por su apoyo, es para mi un gran aliciente. pic.twitter.com/9CHuZ23T9o — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) May 13, 2022

“El derecho a la salud se [me] ha obstaculizado por las autoridades y cadena de mando […] el que debida y oportunamente se me atendieran mis delicados padecimientos”, señaló el exmandatario de Nuevo León.

Además añadió que es víctima de venganza política por “razones que sin duda son antijurídicas e inconfesables” y reiteró que se le ha encarcelado por “supuestos delitos claramente prefabricados”.

El pasado 10 de mayo, “El Bronco” fue sometido a una colonoscopía donde le fueron encontrados un par de tumores que le fueron retirados por los médicos del lugar.

El exgobernador sufre de anemia de 10 gramos y también presenta síntomas de fatiga, cansancio, debilidad, mareos y cefalea, por lo cual fue trasladado a este hospital para revisar su salud.

Rodríguez Calderón, detenido el pasado 15 de marzo, se encuentraba en el Penal de Apodaca -ahora en el Hospital Universitario de Nuevo León- acusado del uso indebido de recursos públicos para conseguir las firmas requeridas para su candidatura independiente a la Presidencia en las elecciones de 2018.

Además, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en la requisa del sistema de transporte Ecovía que pertenecía al empresario Abelardo Martínez, de Transporte Tecno Ecológico, por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización.

Se alegó que al haber sido una orden directa del exgobernador, sería el responsable del daño al concesionario, quien interpuso la denuncia en el 2020 ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

AMLO HABLA SOBRE “EL BRONCO”

El Presidente López Obrador fue cuestionado en su conferencia de prensa diaria sobre la situación de “El Bronco”, donde se limitó a decir que es “respetuoso de las autoridades” y que “es un asunto que corresponde a la soberanía del estado [de Nuevo León], es la autoridad local la que tiene que decidir”.

“En lo personal, yo considero que debe de haber un trato, no es de privilegio o excepcional, tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud, la cuestión humanitaria, y hacerse un lado la sospecha de que sea una venganza política”, sostuvo.