Twitter cae casi 10% en Wall Street tras publicaciones confusas de Musk sobre compra

Nueva York, 13 may (EFE).- La plataforma de mensajería Twitter ha arrancado su cotización este viernes con una caída del 9.92 por ciento, después de que Elon Musk desatara la confusión tras anunciar que dejaba en suspenso la compra de la plataforma, por valor de cerca de 44 mil millones de dólares, y asegurar, dos horas después, que seguía comprometido con ella.

Cinco minutos después de la apertura, a las 9:35 hora local las acciones de la compañía perdían 4.47 dólares hasta marcar 40.61 dólares por título.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022