Cuba pide a EU una Cumbre de las Américas “inclusiva”: “Mejor que ser reo del odio”

La Habana, 13 may (EFE).- El Gobierno cubano criticó este viernes su exclusión, junto con Nicaragua y Venezuela, de la IX Cumbre de las Américas, a celebrarse del 6 al 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

“La época nueva que desea el continente no admite la exclusión”, afirmó.

Estados Unidos descartó invitar a esos países a la cumbre porque considera que “no respetan” la democracia. Cuba asistió a dos ediciones anteriores (en Lima en 2018 y en Ciudad de Panamá en 2015), pero previamente también había sido excluida.

The United States government, under pressures from extreme sectors, will convene a limited and exclusive Summit in Los Angeles. It excludes #Cuba from discussions of issues such as migration which are important in bilateral and regional relations.

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 13, 2022