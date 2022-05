Adam Driver y Nathalie Emmanuel protagonizarán el nuevo proyecto de Francis Coppola

La nueva cinta del director Coppola será protagonizada por Adam Driver y Nathalie Emmanuel; hasta el momento se desconoce la fecha de lanzamiento de Megalopolis.

MADRID, 13 de mayo (EuropaPress).- Tras el estreno del documental Distant Vision en 2016, Francis Ford Coppola volverá a ponerse tras las cámaras. El cineasta dirigirá y escribirá Megalopolis, que contará con Adam Driver como protagonista.

Según The Hollywood Reporter, además de Driver, el reparto contará con Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne y Jon Voight. “El destino de Roma preocupa a un mundo moderno incapaz de resolver sus propios problemas sociales en esta historia épica de ambición política, genio y amor conflictivo”, reza la descripción de la trama.

Coppola producirá de forma independiente la película, que tiene un presupuesto de poco menos de 100 millones de dólares. “Hay una cierta forma en que todos piensan que debería ser una película, y vas contracorriente si tienes otra idea. La gente puede ser muy reticente, pero a veces esa otra idea representa lo que vendrá en el futuro. Eso es digno de ser considerado”, declaró Coppola a THR sobre la decisión de autofinanciar el proyecto.

“¿Qué me haría realmente feliz? No sería ganar muchos Oscar, porque ya tengo muchos, y quizás más de los que merezco. Y no es ganar mucho dinero, aunque creo que con el tiempo ganará mucho dinero, porque cualquier cosa que la gente siga viendo genera dinero. En algún momento, mucho después de que yo me haya ido, todo lo que quiero es que se hable de Megalopolis. ¿Es la sociedad en la que vivimos la única disponible para nosotros? ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Con educación, salud mental?”, explicó a Deadline.

“Cada año aparecen dos, tres o cuatro ideas para mejorar el mundo. Estaría sonriendo en mi tumba si pensara que sucedió algo así, porque la gente habla de lo que realmente significan las películas. La gente habla si les animas a discutir sobre el matrimonio, la educación, la salud, la justicia, las oportunidades, la libertad y todas estas cosas maravillosas que los seres humanos han concebido. Y plantear la pregunta: ‘¿Cómo podemos hacerlo aún mejor?’. Eso sería genial”, agregó.

Driver ha sido nominado al Óscar en dos ocasiones por Infiltrado en el KKKlan y Historia de un matrimonio. Sus últimas películas han sido La casa Gucci y El último duelo de Ridley Scott, así como Annette de Leos Carax. Además de Megalopolis, próximamente aparecerá en Ferrari, 65 y White Noise.

Nathalie Emmanuel es conocida por sus roles de Missandei en Juego de tronos y Ramsey en la saga Fast & Furious. Forest Whitaker fue ganador del Óscar por El último rey de Escocia, mientras que Laurence Fishburne es principalmente recordado por la saga Matrix, Mystic River y Contagio. Jon Voight, padre de Angelina Jolie, cuenta con una amplia filmografía en la que destacan títulos como Cowboy de medianoche, Anaconda, El tren del infierno y Defensa.

