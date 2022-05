El excampeón mundial de peso superligero, Amir Khan, anuncia su retiro del boxeo

LONDRES, 13 de mayo (AP).- Amir Khan, excampeón mundial unificado de peso superligero, anunció el viernes su retiro del boxeo después de una carrera que incluyó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

“Es hora de colgar los guantes”, tuiteó Khan, de 35 años. “Me siento bendecido de haber tenido una carrera tan increíble que se ha extendido por más de 27 años”.

Khan, uno de los mejores boxeadores británicos de su época, se retira con un récord de 34-6. Ganó la medalla de plata en Grecia a los 17 años.

Khan fue el campeón unificado superligero de 2009 a 2012 y luego peleó —y perdió— ante grandes nombres como Saúl “Canelo” Álvarez, Danny García y Terence Crawford en Estados Unidos.

It’s time to hang up my gloves.

I feel blessed to have had such an amazing career that has spanned over 27 years.

I want to say a heartfelt thanks and to the incredible teams I have worked with and to my family, friends and fans for the love and support they have shown me. pic.twitter.com/VTk0oxVjp2

