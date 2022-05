My Chemical Romance estrenan “The Foundations Of Decay”; fans reaccionan en redes

La banda líderada por Gerard Way estrenó una nueva canción después de más de ocho años de ausencia; The Foundations of Decay ya se encuentra disponible a través de plataformas de streaming.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 13 de mayo (ASMéxico/SinEmbargo).- Tras haber estado ocho años ausente de la escena musical, la banda estadounidense My Chemical Romance lanzó una nueva canción, lo que provocó decenas de comentarios en las redes sociales, especialmente del público mexicano, quienes recordaron sus años de adolescencia con diversos memes.

El sencillo en cuestión se llama The Foundations of Decay y tiene una duración de seis minutos; además, este sencillo marca el primer nuevo lanzamiento de la banda desde “Fake Your Death” de 2014.

REACCIONES DE LOS FANÁTICOS EN REDES SOCIALES

A través de las redes sociales, los fanáticos de la banda que estaban esperando su regreso reaccionaron con varios memes a la nueva canción de My Chemical Romance.

Comentarios como “saca rola después de 8 años, justo el mismo día que se confirma la existencia de un agujero negro supermasivo al centro de la vía láctea, icónico”, “La música revivió hace mínicmo una hora gracias a My Chemical Romance”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

My chemical romance saca rola después de 8 años, justo el mismo día que se confirma la existencia de un agujero negro supermasivo al centro de la vía láctea, icónico — la vampira (@mtax66) May 13, 2022

Asimismo, hubo qioen solo compartió algunos memes mientras disfrutaba de la nueva canción.

¡¡¡MY CHEMICAL ROMANCE ACABA DE LANZAR SU PRIMERA CANCIÓN DESDE SU REUNIÓN!!! THE FOUNDATIONS OF DECAY pic.twitter.com/HxIshbtawV — Pogopedia (@Pogopedia) May 12, 2022

Todxs con la nueva canción de My Chemical Romance: pic.twitter.com/8zruVbiJ4I — Ytzel Maya (@ytzmaya) May 12, 2022

¿QUIÉN ES MY CHEMICAL ROMANCE?

Se trata de una banda originaria de Nueva Jersey, Estados Unidos, formada en 2001y que adquirió gran popularidad entre el público joven de aquella época. En 2013, anunciaron su separación, tras cuatro discos de estudio lanzados: ‘”I brought you my bullets, you brought me your love”, “Three cheers for sweet revenge”, “The Black Parade” y “Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys”.

Cabe recordar que en 2019, antes de la pandemia por la COVID-19, la banda tuvo un par de conciertos de reencuentro y también tenían programada una gira, la cual ahora está retomando y tienen planes de visitar Reino Unido e Irlanda, siguiendo por Europa y Estados Unidos.

La agrupación está conformado por el vocalista Gerard Way, el bajista Mikey Way y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero, quienes durante su receso se enfocaron en sus propios proyectos.

