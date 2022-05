Exfutbolista turco es condenado a 14 años de cárcel por homicidio en pelea de tráfico

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 13 de mayo (LaOpinión).- Un tribunal de Estambul ha condenado a 14 años y siete meses de cárcel al exfutbolista Sezer Öztürk, antiguo internacional sub-23 de Turquía y exjugador del Bayer Leverkusen, por matar a un hombre de un disparo tras enzarzarse en una disputa de tráfico.

La sentencia condena al exjugador, nacido en Alemania y durante la primera década del siglo una de las grandes promesas del fútbol turco, a 12 años y seis meses de cárcel por “homicidio intencionado tras una provocación injustificada”, pero deja en suspenso otros dos años y un mes por posesión ilegal de una pistola y lesiones.

El acusado rechazó su culpa asegurando que actuaba en defensa propia, pero la Fiscalía considera que el exdeportista, ahora empresario en el sector hostelero, persiguió a su adversario y le disparó cuando huía, tras un enfrentamiento por motivos de tráfico.

Öztürk jugó dos temporadas en el Bayer Leverkusen y otra en el Nuremberg, en la Bundesliga, y también en importantes equipos turcos como el Besiktas o el Fenerbahçe, antes de retirarse en 2015, también estuvo acusado en 2011 por un polémico caso de amaños de partidos del Fenerbahçe.

He had committed murder in the fight to give way! Decision made about former football player Sezer Öztürk https://t.co/TDLUBpny3S

— Adel Benhadj (@AdelBenhadj4) May 12, 2022