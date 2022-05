VIDEO: Repartidor de Uber se defiende y habla de la agresión a conductor en Polanco

El joven de 28 años decidió no mostrar su rostro en su mensaje, pues asegura estar “muy espantado” por la magnitud de la situación.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- Óscar Ramírez Vargas, el repartidor de Uber Eats que fue detenido por agredir verbal y físicamente el vehículo de una familia que iba en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, compartió su propia versión de los hechos.

En un video que circula en redes sociales, el trabajador, conocido como “El Jirafa”, confesó que tiene miedo por lo sucedido y que su única intención era salir a generar dinero para llevar algo a su casa por el Día de las Madres.

“El Jirafa”, quien decidió no mostrar su rostro, relató que el conductor del auto se pasó el alto y alcanzó a golpear la moto en donde viajaba, y en lugar de detenerse, intentó darse a la fuga, motivo por el que reaccionó el repartidor.

“Todavía de que se pasa el alto pues, me pega en el escape de mi moto y pues hubo un momento que me detengo para que me pague mi golpe de mi moto a lo que le acelera el carro”, comentó.

Para que le des.mas contexto a lo que paso y no solo digas que agredió a la familia pic.twitter.com/YJcOA2e2rg — #NiUnRepartidorMenos (@repartidorr) May 13, 2022

Ramírez Vargas, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) en la Calzada Chivatito y su cruce con Paseo de la Reforma, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado jueves 12 de mayo.

El repartidor de comida por aplicación fue captado en video cuando golpeaba a un automóvil en el cual viajaba una familia sobre calles de la colonia Polanco.

Además, dijo que cuando vio que una patrulla se acercaba a la zona él pensó en pedir ayuda para arreglar el problema: “No me parece que me estén tachando de montachoques, de extorsionador, de delincuente, ni de todo lo que me están tachando”.

Las imágenes fueron captadas por una mujer que viajaba como copiloto en el vehículo, en ellas se observa cómo primero el presunto repartidor intenta detener a una patrulla que iba pasando, pero al no lograrlo, el hombre a bordo de la motocicleta se acerca al coche para golpear el retrovisor en varias ocasiones.