Juez admite recurso de ciudadano que pide bombardeo de nubes en Veracruz ante sequías

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– Tamiahua es una pequeña localidad ubicada en Veracruz, poco más de 80 kilómetros al norte de Poza Rica, fronteriza con Tamaulipas y de cara al Golfo de México. La sequía suele afectar sus tierras, donde eminentemente se trabaja la ganadería. Ante ello, un ciudadano ha decidido emprender una batalla legal mediante un amparo para que llueva en la zona.

“Ampararse no es el mejor camino, sino que es el único camino legal que tenía”, explica a SinEmbargo el abogado José A. Priego Miranda, que encabeza esta demanda. “Ante la situación, promoví el referido amparo, pretendiendo que los gobiernos —en sus tres niveles— sumen esfuerzos e implementen programas efectivos para mitigar la sequía en el norte del estado de Veracruz”, esto, con la ayuda de una práctica cada vez más común en el país: el bombardeo de nubes.

“Promoví el amparo por mi propio derecho, no represento a nadie. No existe un camino para solicitar al Gobierno que realice este tipo de programas, cuando no están legalmente regulados”, explica. “El Gobierno, hasta el momento, los ha realizado de forma discrecional, ese es el motivo por el cual se alega discriminación. En otras palabras, es al simple arbitrio del Gobierno la elección del lugar en el cual se realizará el bombardeo de nubes. No existe un camino previamente determinado que seguir”, completa.