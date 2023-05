La Casa Real británica publica FOTO oficial de Carlos III y los herederos al trono

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS).– La Casa Real británica ha publicado este sábado una nueva fotografía oficial del día de la coronación de Carlos III, esta vez acompañado de Camila, de su primogénito y príncipe de Gales, Guillermo, y de su nieto, Jorge.

La imagen fue tomada en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham el pasado 6 de mayo, día de la coronación del monarca, de nuevo por el fotógrafo Hugo Burnand.

The King with The Prince of Wales and Prince George of Wales in the Throne Room at Buckingham Palace on #Coronation Day.

📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/h3H6RCIfS6

