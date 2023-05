Enrique Iglesias cancela su show en el festival Emblema; AQUÍ quiénes lo sustituyen

Ciudad de México, 13 de mayo (AS México).– Este sábado 13 de mayo comienza la primera jornada del Festival Tecate Emblema 2023, y de forma sorpresiva Enrique Iglesias anunció la cancelación de su presentación para este día, debido a problemas de salud.

Cabe resaltar que el cantante español sería el artista principal de este día, por lo que muchos fans habían comprado sus boletos sólo para verlo a él.

Por medio de sus historias de Instagram, Iglesias compartió el siguiente mensaje:

“Queridos fans, muy a mí pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste, por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarse rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans”, se lee en la historia.