“No sean soberbios”: PAN pide a MC aliarse en 2024 pero critica su reticencia pasada

El partido naranja reviró este mismo día a los cuestionamientos del dirigente panista, al asegurar que son los blanquiazules quienes se alían con “quienes militarizan el país” y que los únicos culpables de sus propias derrotas son ellos.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, llamó una vez más al también opositor Movimiento Ciudadano (MC) a sumarse a una gran alianza contra el oficialismo de Morena en 2024, pero al mismo tiempo criticó al partido naranja por su reticencia en el pasado que permitieron, dijo, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera mayoría en la Cámara de Diputados en 2021.

Desde Jalisco, el bastión de MC desde hace al menos un lustro y a donde asistió para reunirse con las estructuras municipales del PAN, Cortés reiteró la invitación/crítica al partido naranja: “Venimos a decirles que la coalición Va por México quiere construir el mayor frente posible rumbo a 2024”.

El líder panista se refirió a la alianza opositora formada por el PAN y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes ya se unieron en las elecciones de 2021 y 2022 y harán lo propio en los comicios de este año y del 2024, cuando se disputan las presidenciales.

Hay que salir a las calles a emocionar, a convencer, vayamos a mover almas, a meternos con todo para ganar en el 2024. Unidos y fuertes, echados para adelante, lograremos recuperar Jalisco y #CambiemosMéxico. pic.twitter.com/jgaC8ncg8W — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 13, 2023

“Pero no sean soberbios”, añadió Cortés este sábado. “Piensen en México antes de pensar en el interés de tener más votos como partido”, completó. Luego de la invitación, lanzó los cuestionamientos contra MC a pesar de haberlos invitado a la coalición momentos antes.

MC, dijo, “es responsable de la aprobación de las leyes secundarias inconstitucionales que estamos combatiendo en la Corte porque, debido a que ellos privilegiaron el interés de su partido y no el interés del país, hoy no tenemos mayoría simple en la Cámara de Diputados”, indicó.

El dirigente panista afirma que, si MC se hubiera sumado a la alianza en las elecciones intermedias de 2021, donde se renovó la Cámara de Diputados, hubieran vencido a Morena, aunque no siempre los votos que tiene un partido se transfieren en su totalidad cuando se suman a otros partidos, sobre todo antagónicos como PAN y PRI, en coalición.

La respuesta no tomó mucho. Juan Zavala, Secretario General de MC, escribió en redes sociales: “Hoy estuvo Marko Cortés en Jalisco para criticar a Movimiento Ciudadano. Lo que omite es que ellos avalaron la prisión sin juicio; tenían una alianza para debilitar el Tribunal y se alían con quienes avalan la militarización. Los culpables de sus resultados son ellos. Nadie más”.

Hoy estuvo @MarkoCortes en Jalisco para criticar a @MovCiudadanoMX. Lo que omite es que ellos avalaron la prisión sin juicio; tenían una alianza para debilitar el Tribunal y se alían con quienes avalan la militarización. Los culpables de sus resultados son ellos. Nadie más. — Juan Zavala G. (@JZavalaGt) May 13, 2023

.@MarkoCortes miente descaradamente para ocultar sus derrotas electorales y políticas. Es su dirigencia la que ha pactado en lo oscurito y en lo público con MORENA. Y la que ha permitido que el @PRI_Nacional continúe negociando en contra del país. https://t.co/79zYI8uQnG — Juan Zavala G. (@JZavalaGt) May 13, 2023

“Marko Cortés miente descaradamente para ocultar sus derrotas electorales y políticas. Es su dirigencia la que ha pactado en lo oscurito y en lo público con Morena. Y la que ha permitido que el PRI continúe negociando en contra del país”, añadió.

Cortés no es el único que piensa así de MC. En mayo de 2022, Claudio X. González Guajardo, un multimillonario que encabeza el bloque de oposición y fue clave para conformar la alianza Va por México, viajó a Jalisco para encontrarse con los dirigentes de Movimiento Ciudadano allá porque quiere convencerlos a que se le unan, sobre todo para las eleciones presidenciales de 2024.

“Vengo a reclutar la ayuda de todos ustedes para presionar a Movimiento Ciudadano donde más se puede presionar a Movimiento Ciudadano, que es en Jalisco, a que se sumen, a que pongan a México primero”, dijo, de acuerdo con una transmisión en Facebook. Pero usó la misma táctica que hoy Cortés: primero invitó y luego cuestionó a los mismos a los que buscaba convencer.

“¿De qué depende que se sumen o no se sumen? Depende de distintas cosas. Pero una fundamental que está en nuestro control es presionarlos, seriamente, a que lo consideren, seriamente; que haya consecuencias a que se levanten de la mesa de negociación”, agregó el hijo de Claudio X. González Laporte, un multimillonario que ha sido consejero de presidentes mexicanos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

En junio, miembros de MC mandaron un claro menaje a Claudio X. González Guajardo de cara a las eleciones de aquel año: no iban a permitir amenazas ni intimidaciones para sumarse a la alianza opositora Va por México. “Se equivoca Claudio X. González al amenazar a Movimiento Ciudadano con ‘pagar consecuencias’ si no hace coalición con el PRI, el PAN y el PRD. Reproduce precisamente el juego de polarización que millones de personas no aceptamos. En México hay pluralidad política y diversidad”, escribió en su cuenta de Twitter Patricia Mercado, Senadora de MC.

En el mismo sentido se pronunció Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de MC en el Senado. “No vamos a permitir que nos intimiden, amenacen o amedrenten quienes no han entendido que hacer política no es sumar membretes”, expuso el Senador en sus redes. “Que quede claro, nuestro movimiento es una realidad en el país porque ha conservado su identidad y tomado distancia del partido en el Gobierno”, agregó en su momento.