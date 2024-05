El Presidente divulga entrevista donde Mike Vigil dice que informe de drogas es viejo

De acuerdo con el reporte anual de la DEA, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “han causado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos”, pues ambas organizaciones criminales mexicanas controlan cada segmento del tráfico de drogas y han eliminado cualquier competencia en la Unión Americana, lo que ha permitido que tengan presencia en cada uno de los 50 estados de ese país.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador divulgó la mañana de este lunes una entrevista que recientemente ofreció Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), a Grupo Fórmula, la cual aprovechó para responder al reporte anual que recientemente se publicó sobre los cárteles del narcotráfico en México.

En ese espacio, el exagente de la DEA consideró que el informe, titulado “Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024”, es viejo, ya que desde hace muchos años se sabía que varios cárteles mexicanos tenían presencia en el país vecino. Por ello, le pareció “muy raro” que apenas se compartiera dicha información.

“No sé por qué salió este informe diciendo que los dos cárteles habían penetrado los 50 estados en los Estados Unidos, porque ya hace más de cinco años que ocurrió esto. Cuando ‘El Chapo’ Guzmán fue extraditado en 2007 a los Estados Unidos, ya el Cártel de Sinaloa estaba operando en seis de los siete continentes y el Jalisco Nueva Generación más o menos le llegaba al nivel, más o menos, al Cártel de Sinaloa. Sólo que se me hace muy raro que estén reportando esto ahora, cuando en realidad sucedió a más de cinco años en el pasado”, dijo Vigil en entrevista con Juan Pablo Pérez Díaz para Radio Fórmula.

De acuerdo con el reporte anual de la DEA, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “han causado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos”, pues ambas organizaciones criminales mexicanas controlan cada segmento del tráfico de drogas y han eliminado cualquier competencia en la Unión Americana, lo que ha permitido que tengan presencia en cada uno de los 50 estados de ese país.

-Mike, otra afirmación de la DEA durante esta semana es que Ismael “El Mayo” Zambada ya no lideraría por completo el Cártel de Sinaloa. Afirma la DEA que “El Mayo” podría estar pasando por algunos problemas de salud a consecuencia de su edad -comentó Pérez Díaz en la conversación que sostuvieron el domingo 12 de mayo.

-No. Ismael “El Mayo” Zambada todavía es el líder del Cártel de Sinaloa. Sí tiene problemas de salud. Es diabético. Él nunca sale de la sierra madre, ahí cerca de Sinaloa, simplemente porque él es muy cuidadoso, mucho más que “El Chapo” Guzmán; pero todavía es el líder del Cártel de Sinaloa y por eso “Los Chapitos” están en conflicto con el Cártel de Sinaloa, por ejemplo, en Sonora, porque ellos saben perfectamente bien que si muere “El Mayo” Zambada, entonces se va a fraccionar el cártel y va a ser más difícil para controlarlo -respondió Vigil.

Asimismo, aseguró que “El Mayo” Zambada “es una persona respetada no nada más adentro del Cártel de Sinaloa, también en los otros cárteles porque él es una persona que nunca ha tocado una celda de la cárcel por un solo minuto”.

-Mike, esta expansión de los cárteles mexicanos de la que habla la DEA ¿será un descuido del Gobierno mexicano, pero también del Gobierno estadounidense, y viceversa? Es decir, ¿es un asunto con doble responsabilidad? -preguntó el conductor del programa de Grupo Fórmula.

-Bueno, se trata de esto. La política de abrazos y no balazos, Juan Pablo, nunca ha funcionado. Esa es una política en donde no enfrentan a los cárteles y han cogido más poder. Ahora, por ejemplo, no respetan el imperio de la Ley y en realidad operan no nada más por todos los Estados Unidos, también casi por todo México. Entonces siempre se ha dado esa política en México, y luego también nosotros hemos fracasado sobre el consumo de droga y no reducir la demanda aquí porque si no es México, va a ser otro país si sigue existiendo la demanda -subrayó el exjefe de operaciones de la DEA.