El flujo migratorio se redujo 50% en frontera con EU: AMLO; insiste en atender causas

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este lunes la disminución del 50 por ciento de migrantes en la frontera norte del país, la cual se consiguió de diciembre a abril, y destacó que es un logro conjunto entre los gobiernos mexicano y estadounidense.

A través de su conferencia de prensa diaria matutina, el mandatario recordó que en diciembre del año pasado se vivió una crisis migratoria en la frontera que comparte México con Estados Unidos, pues aproximadamente 12 mil personas intentaban cruzar al país del norte; pero que esa cifra ha disminuido en un 50 por ciento al primer cuatrimestre del año, y que se mantiene con tendencia a la baja.

“Desde luego no quitamos el dedo del renglón para que haya inversiones del Gobierno de Estados Unidos a países pobres de América Latina y del Caribe, atender las causas. En eso estamos. Ese es nuestro planteamiento de origen: atender las causas y también ayudar en la protección de los migrantes, ordenar el flujo migratorio”, agregó.

Asimismo, reveló que legisladores republicanos y demócratas estadounidenses levantaron la prohibición de envío de remesas a Cuba desde Estados Unidos, lo que abona a atender las causas de la migración; y señaló que México recibe alrededor de 63 mil millones de dólares al año sólo de remesas desde el país vecino.

“Acaban de tomar una decisión, apenas me informaron hoy, que celebro, de ser cierta, de que están levantando la prohibición para que familiares de quienes han decidido vivir en Cuba, porque esa es su voluntad, en Cuba, puedan recibir remesas porque se les había prohibido. Imagínense eso”, dijo.

Además, destacó la implementación del mecanismo de Estados Unidos para aceptar legalmente a migrantes, a través de una solicitud al Gobierno estadounidense, con el que alrededor de mil 500 migrantes al día obtienen su visa de trabajo.

“Hay un cause legal que se abrió, que se puso en práctica desde la llegada del Presidente [Joe] Biden para que la gente no tenga que correr riesgos atravesando México y que pueda desde su país de origen hacer un trámite de que quiere obtener una visa de trabajo en Estados Unidos. Y hay un procedimiento abierto. Y está funcionando”, señaló.

“No fue un simple anuncio. No fue una medida demagógica. Hay aproximadamente mil 500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos. Eso no existía antes. Entonces con estas medidas nos están ayudando para que no desborde el flujo migratorio, sin embargo, insisto, falta la atención a las causas”, repitió.