Los derechos de la comunidad LGBTQ de Argentina, amenazados bajo el Gobierno de Milei

Por Débora Rey

BUENOS AIRES (AP).— Luana Salva no había cumplido ni un año en el primer trabajo formal en toda su vida, como empleada de la Cancillería de Argentina, cuando un telegrama le avisó que sería parte de los miles de trabajadores estatales despedidos por el plan de ajuste del Presidente ultraderechista Javier Milei.

Desocupada, confiesa que podría volver a prostituirse. Las propuestas de trabajo formal y bien remunerado para una mujer trans de 43 años son escasas, y más en el contexto de profunda crisis en el que la economía nacional continúa sumergida.

Argentina, un país que ha caminado en la vanguardia de América Latina en derechos para las minorías sexuales en la última década, está gobernado desde diciembre por un Presidente que critica abiertamente el feminismo y rechaza las políticas de igualdad y no discriminación. Aunque no ha habido regresiones de calado en esos avances durante sus primeros meses de Gobierno, los colectivos feministas y LGTBI+ ven en los pronunciamientos, advertencias y primeras medidas de Milei una amenaza de retroceso en los derechos ya conquistados.

Y una de las primeras derrotas fue para la Ley de cupo laboral trans de 2021, que obligaba al Estado a contratar en el sector público a no menos del uno por ciento de personas travestis, transexuales y no binarias para fomentar su inclusión.

Si bien la norma estaba estancada sin haber cumplido totalmente sus metas por falta de recursos antes de la llegada al poder de Milei, ahora no sólo quedó aparcada en un rincón, sino que algunas de las contrataciones realizadas han sido liquidadas.

Unas 105 personas de este colectivo perdieron su trabajo como funcionarias en los últimos tres meses, según la Asociación de Trabajadores del Estado. Son pocas en un universo de 15 mil empleos públicos eliminados, pero para un grupo que, de forma crónica, ha visto la incorporación al mercado laboral como un imposible, cada despido es un retroceso vital.

“A nosotras la única opción que nos queda es la prostitución. No quiero, voy a cumplir 44 años y no me veo parada en una esquina, tomando frío, pasando violencia. Pensaba que se había terminado para mí”, se lamentó Salva, quien cumplía tareas administrativas desde julio del año pasado.