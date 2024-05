Xóchitl acusa ante el TEPJF que el Presidente ha afectado su candidatura presidencial

Xóchitl Gálvez afirmó que el Presidente López Obrador sigue interviniendo en la campaña electoral y no hay sanciones. Sostuvo que una solución “fácil” era prohibir las mañaneras, “pero no la tomaron, y ya pasó”, expresó.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- La candidata presidencial de la alianza opositora “Fuerza y corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que su candidatura se vio enormemente afectada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la aspirante se reuniera en privado con magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Ciudad de México, donde presentó una denuncia contra el Instituto Nacional Electoral por incumplimiento en materia de violencia en el país.

“Sigo pensando que el Presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que fueron falsos, diciendo que se querían quitar los programas sociales cuando él sabe que eso es falso, aduciendo problemas de corrupción de mi persona que nunca han existido”, mencionó.

Acusó que el Presidente sigue reincidiendo en intervenir la equidad de la contienda electoral, “se decidió no cancelar las mañaneras, pero el Presidente sigue interviniendo el proceso electoral. Ellos argumentan que emiten las medidas cautelares y obviamente todo esto es parte de la calificación final que se tendrá”, dijo la candidata.

En la audiencia participó la Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, así como los magistrados de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón. Gálvez estuvo acompañada por Santiago Creel Miranda, su coordinador de campaña; Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Según Gálvez, el Presidente acumula 51 medidas cautelares. “17 están en firme y pues lo que decimos es ‘no pasa nada'”, señaló la candidata. También añadió que una solución “fácil” era prohibir las mañaneras, “pero no la tomaron, y ya pasó”, expresó. Gálvez no volvió a proponer que se cancele la transmisión de las conferencias de prensa del Presidente.

Gálvez mencionó que el INE tenía que tomar una serie de medidas que no se han tomado para evitar que el Presidente afecte la equidad de la contienda. “El Presidente incide, se mete en la candidatura en la elección a favor de su candidata abiertamente. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho a los magistrados, esto no es piso parejo, esto, no hay piso parejo”, denunció.

Sin embargo, pese a que reconocen el problema, las y los magistrados le dijeron a Gálvez que se necesita una reforma constitucional en la materia para que no ocurran situaciones así. “Están conscientes, han emitido las medidas cautelares. Ellos dicen, bueno, nosotros hemos reaccionado. Nos sugirieron una reforma constitucional para la siguiente elección donde se puedan estacionar a los funcionarios públicos, pero ¿de qué nos sirve ahorita?”, se quejó.

La candidata de “Fuerza y Corazón por México” afirmó que al Tribunal Electoral le faltan más dientes, pero consideró que la responsabilidad principal, en este caso, cae sobre el jefe del Ejecutivo. “El tema es que cuando haces una Ley no te imaginas que el Presidente va a violentar la Ley”, dijo Xóchitl Gálvez.

Además de apuntar al TEPJF, explicó que no hay mecanismos para sancionar al Presidente. También acusó que ni los partidos políticos, ni sus dirigencias, ni el propio INE, ni Tribunal, han hecho de propio para enmendar esas lagunas.

Gálvez Ruiz afirmó que la gente se da cuenta de que hay un abuso del poder y eso la ha hecho crecer en las encuestas. Incuso afirmó que en algunas mediciones, sin mencionar cuáles, ella ya tiene un empate técnico con Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de “Seguimos Haciendo Historia”. “La gente ya se dio cuenta de que el Presidente está abusando de su poder, está queriendo imponer a su candidata como dé lugar y pues eso te genera solidaridad, la gente se solidariza. Entonces aquí lo hemos dicho claramente, le vamos a ganar a base de votos, con una enorme participación”, aseguró.

La audiencia de Xóchitl Gálvez tuvo el fin de solicitar un juicio contra el INE por un supuesto incumplimiento en materia de seguridad, luego de darse hechos de violencia en todo el país contra funcionarios públicos, precandidatos y candidatos a diversos cargos y de todos los partidos.

“Se dijo claramente que el INE tenía que tomar una serie de medidas que no se han tomado. Ya le hemos entregado nuestro mapa de riesgo donde sabemos que hay posibilidades de tener situaciones violentas”, dijo Gálvez.

Exigió la presencia de la fuerza pública municipal, local y federal días antes de la jornada electoral, durante la jornada electoral, y que acompañen a los paquetes donde van a radicarse y a custodiarse, y estar dentro de la custodia de los paquetes electorales. “Estamos haciéndole notar al Tribunal Federal, a la Sala Superior, que hubo un incumplimiento por parte del INE”.