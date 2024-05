La Casa Blanca niega que haya genocidio contra palestinos en la Franja de Gaza

MADRID, 13 May. (EuropaPress).- La Administración Biden ha negado este lunes que se esté produciendo un genocidio en la Franja de Gaza, donde cerca de 35 mil 100 palestinos, la mayoría civiles, han muerto por la ofensiva militar lanzada por el Ejército de Israel contra el enclave palestino a raíz de los ataques ejecutados el pasado 7 de octubre.

En este sentido, ha recordado que es “una guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás, cuya misión es aniquilar a Israel y matar a tantos judíos como puedan”. Sullivan ha subrayado que los civiles palestinos están “atrapados” en medio del conflicto y que han sufrido un trauma “inimaginable”.

Jake Sullivan: "Israel has an unusual, even unprecedented burden in fighting this war bc Hamas uses hospitals & schools & other civilian facilities for military purposes…it does not lessen Israel's responsibility…[but] we do not believe what's happening in Gaza is a genocide" pic.twitter.com/lXRUotAGDI

“Seguimos creyendo que sería un error lanzar una operación militar a gran escala en el corazón de Rafá que pondría en riesgo a un gran número de civiles sin una ganancia estratégica clara”, ha agregado Sullivan en rueda de prensa.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó en enero a Israel “tomar todas las medidas posibles” para prevenir un genocidio en la Franja de Gaza y garantizar de manera “urgente” que la población palestina reciba la ayuda que necesita. La decisión se produjo tras una denuncia elevada por Sudáfrica ante el tribunal.

Dos meses después, dictó nuevas medidas provisionales por la situación de crisis humanitaria provocada por la ofensiva contra el enclave. Sudáfrica solicitó la pasada semana de manera urgente a la CIJ medidas provisionales adicionales contra Israel por riesgo de genocidio en Gaza, así como una revisión de las anteriores, dada la operación militar sobre la ciudad de Rafá.

TRABAJADOR DE LA ONU MUERE EN ATAQUE AL SUR DE GAZA

Un trabajador extranjero del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas (DSNU) ha muerto y otro más ha resultado herido en un ataque contra su vehículo en la región de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, según ha confirmado la oficina del secretario general de la ONU, António Guterres.

Guterres condena en el texto “todos los ataques contra personal de la ONU” y pide una investigación completa. “Traslada sus condolencias a la familia del trabajador fallecido”, ha apuntado antes de reiterar su llamamiento a un alto el fuego humanitario inmediato y la liberación de todos los rehenes.

Haq ha explicado en rueda de prensa que en Gaza han muerto unos 190 trabajadores de la ONU desde el 7 de octubre, en su mayoría trabajadores palestinos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA), y ha indicado que según los datos de que se disponen hasta ahora el de este lunes sería el primer trabajador extrajero de la ONU muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí a gran escala. “No tengo todavía las nacionalidades para darlas, pero no no son palestinos”, ha apuntado.

Today a @UN vehicle was struck in Gaza, killing one of our colleagues & injuring another.

More than 190 UN staff have been killed in Gaza.

Humanitarian workers must be protected.

I condemn all attacks on UN personnel and reiterate my urgent appeal for an immediate humanitarian…

— António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2024