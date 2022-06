Maru Campos: al final, la 4T y la oposición “no somos tan antagónicos” (VIDEO)

En entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, como parte de la serie documental y el libro La disputa por México, la Gobernadora panista María Eugenia Campos Galván dijo que la 4T y la oposición tienen objetivos en común como el combate a la pobreza y a la desigualdad, aunque aclaró que existen diferentes soluciones ante estas problemáticas.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– La Gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván reconoció que hay dos proyectos antagónicos en la forma de hacer política, pero al final de cuentas, admitió, no son tan diferentes ya que buscan los mismos propósitos en beneficio del país.

“Son [dos proyectos] antagónicos en la forma de hacer política, en el diseño de política pública, en la forma de ejecutar política pública. Pero al final de cuentas, no somos tan antagónicos. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas causas, porque tenemos los mismos propósitos y las mismas prioridades”, comentó la Gobernadora en entrevista para la serie documental y el libro La disputa por México, editado por Harper Collins.

Campos Galván dijo que estos objetivos en común que tienen tanto el proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación como el bloque opositor Va por México —que agrupa al PAN, PRI y PRD— son el combate a la pobreza y a la desigualdad, no obstante explicó que la diferencia radica en la manera en la que se busca resolver estas problemáticas.

“Para unos es a través de estas transferencias directas a los ciudadanos; para otros es la inversión económica; generar mayor riqueza y entonces distribuirla de mejor forma. Pero yo creo que debe haber esos puntos intermedios y es la historia de la política y de los gobiernos en el mundo, la formación del Estado”, abundó.

Maru Campos, como también es conocida, criticó que el país esté enfrascado en los personalismos, en los liderazgos, en los dirigentes y en quién puede ser el candidato presidencial rumbo a 2024, una situación que, dijo, ha demostrado la falta de una cultura política democrática “para bajar a donde está la gente, a donde están las causas”.

En ese sentido expresó que el país enfrenta un momento de mucha seriedad y de mucha responsabilidad, que requiere de “humildad para que estos personalismos, de todos nosotros los que estamos involucrados o hemos sido llamados de alguna u otra forma a participar en 2024, tengamos esa sensibilidad para darnos cuenta de que este país no aguanta más y que tenemos que encontrar un punto de convergencia en esta sociedad”.

“¿Qué veo para 2024?”, se preguntó. “Veo que desgraciadamente otra vez, como lo hemos platicado muchas veces, los partidos políticos están desdibujados. Es una gran pregunta si tenemos qué rebasar a los partidos políticos en esta gran crisis de representación y tenemos que alinearnos como grupos, como lo que ha hecho la alianza Va Por México, lo que ha hecho Sí por México, externo, del sector empresarial”.

Cuestionada sobre el enfrentamiento electoral que depara a todas las fuerzas políticas en 2024, Maru Campos dijo que no necesariamente tiene que ocurrir así: “Tenemos ese tiempo para dejar de polarizar, para tratar de buscar esos puntos en común”.

“¿Qué es lo que necesita el país? La gente está cansada de oír de violencia, de escuchar peleas. Ya hay suficientes problemas en nuestras casas en el día a día, en las ciudades, en los municipios donde se vive la realidad diaria; en los estados. ¿Y para escuchar a dos diputados federales peleándose? Había por ahí una encuesta de la Secretaría de Gobernación sobre cultura política y prácticas ciudadanas, donde se le preguntaba a la población si deseaba tener acuerdos y consensos entre fuerzas políticas; aunque se tardaran más tiempo, pero tener esos acuerdos y consensos. La gente decía: ‘sí, yo lo que quiero, no importa cuánto se tarden, pero quiero que haya esos acuerdos y consensos’”, añadio.

—En los hechos, Gobernadora, por ejemplo con la Reforma Eléctrica, se plantea un “somos oposición o no somos”.

—Creo que los actores políticos tenemos un gen muy arraigado de este sistema presidencialista, ¿no?, donde todos tenemos que movernos a través de incentivos. Te apoyo en tal reforma siempre y cuando haya estos incentivos perversos de una candidatura a la gubernatura, una embajada, un consultado, y no nos hemos dado cuenta que las reglas del juego son tal vez de beisbol y estamos tratando de jugar basquetbol.

Para la Gobernadora de Chihuahua se tiene que rebasar “el tema de que ‘nuestro intento’ o ‘nuestro objetivo’ está en que llegue a ser fulano o sutano candidato a la Presidencia de la República y ganemos. ¡No! Esa cultura política tiene que estar en la disminución de pobreza en el país y esa cultura política tiene que estar en los intereses generales, más allá de los intereses de grupo”.

“Yo creo que al partido, y a todos los partidos, y por eso hablo de la crisis de representación, nos ha faltado volver a la tierra. Volver a tocar y a sentir a la gente. Ahí es donde se vive la política. No se vive en la Cámara de Diputados, no se vive en los grandes acuerdos nacionales”.

—¿Usted se ve como opción para 2024?

—Ah, no.

—Marko Cortés ha planteado que usted es prospecto presidencial para 2024. ¿Le interesa?

—Me interesa gobernar, me interesa evitar ese dolor evitable. Pero me interesa hacerlo desde mi estado. Yo entiendo que mi presidente nacional necesita varios candidatos y si se requiere, si se ofrece, pues ahí estaré lista. Pero ahorita, mi mandato y mi amor, mi corazón está en los chihuahuenses, en esas ganas de hacer mucho por ellos y cambiarles la vida. No a millones pero sí a miles de familias. Sé que se puede hacer desde el Gobierno. Ya veremos si se da. A lo mejor no se da en el 24, se da en el 30 o no se da nunca. Pero, ahí estaré yo. Estaré en las causas de la gente.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado