La vacuna de refuerzo de Sanofi y GSK da una “fuerte respuesta inmune” contra Ómicron

Madrid, 13 de junio (Europa Press).- Sanofi y GSK han publicado este lunes los datos de dos ensayos clínicos, “VAT02 Cohorte 2” y “COVIBOOST”, que muestran que su vacuna de refuerzo de próxima generación contra la COVID-19 proporciona una “fuerte respuesta inmune” frente a la variante Ómicron, incluyendo BA.1 y BA.2.

En el estudio de Fase 3 “VAT02 Cohorte 2”, la vacuna indujo en el día 15 después de la inmunización un aumento significativo de los anticuerpos por encima de los niveles basales frente a múltiples variantes de preocupación (aumento de 15 veces contra la cepa original D614, aumento de 30 veces contra la cepa Beta) en adultos previamente vacunados frente a la COVID-19 con ARNm.

We’re pleased to share new data, which show that the Sanofi-GSK next-gen #COVID19 booster candidate demonstrated a strong immune response against variants of concern tested, including #Omicron, in adults primed with mRNA vaccines.

