Los casos de viruela del mono suben a mil 285: OMS; ve cuadros clínicos atípicos

Madrid, 13 de junio (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado este sábado de que, hasta el 8 de junio, se han notificado mil 285 casos confirmados por laboratorio y un caso probable de 28 países en cuatro Regiones de la OMS donde la viruela del simio no es habitual o no se había notificado previamente.

Esto representa un aumento de 505 casos confirmados por laboratorio desde el anterior informe, publicado del 4 de junio de 2022, cuando se informaron 780 casos. Al 8 de junio de 2022, no se han notificado muertes asociadas en estas cuatro Regiones.

De los casos notificados en estas regiones, la mayoría (87 por ciento) de los casos confirmados son de la Región Europea de la OMS (mil 112). También se han notificado casos confirmados en la Región de las Américas (153), la Región del Mediterráneo Oriental (14) y la Región del Pacífico Occidental (6). El recuento de casos fluctúa a medida que se informa más información y está disponible diariamente y los datos se verifican según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005).

