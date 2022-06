Si no van a legislar, que no cobren: AMLO a PRI-PAN-PRD por moratoria constitucional

El Presidente López Obrador aseguró este lunes que la moratoria firmada por la coalición Va por México sólo perjudica al pueblo.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que es mejor que los legisladores de la oposición no cobren su sueldo si proceden con la moratoria constitucional presentada por la coalición Va por México para bloquear las reformas que proponga su Gobierno.

Durante su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que la moratoria firmada por la coalición sólo perjudica al pueblo.

“Ahora que los diputados o los dirigentes del bloque conservador dicen que va haber una huelga, una moratoria, que no me van aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional. ¡Imagínense! ¡Qué legisladores! ¿A quién perjudican? Al pueblo”.

“Entonces que ya no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores. Nada más que no cobren, que pidan licencia. Porque están declarando que no van aprobar nada de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas”, añadió.

El pasado 9 de junio, la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), presentó y firmó “una moratoria constitucional” a fin de impedir que el Presidente López Obrador y su partido Morena implementen más reformas constitucionales como la Reforma Electoral.

La moratoria constitucional firmada por la coalición el pasado jueves señala que: durante el tiempo que resta a la LVX Legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acompañado por los dirigentes nacionales del PRD y PRI, el líder del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, insistió en que la coalición “frente a las violaciones al marco legal del país, ha denunciado que la democracia y la Constitución están en amenaza permanente desde Palacio Nacional”.

En ese sentido, puso como ejemplo la Reforma Electoral propuesta por el Presidente López Obrador, la cual, dijo, amenaza al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Que quede bien claro: no permitiremos romper con la autonomía, integración e independencia del INE, ni favorecer la militarización del país que atenta contra la democracia y los derechos humanos”, sostuvo.

Ante la urgencia de preservar nuestra República #VaPorMéxico ha firmado la #MoratoriaConstitucional, para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados. pic.twitter.com/aulvUR8zqB — PRD (@PRDMexico) June 9, 2022