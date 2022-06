ECDC: Europa supera los 400 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) – Europa ya contabiliza 402 casos de la hepatitis aguda de origen desconocido en menores de 16 años, de los que 36 se han producido en España, según los datos a 9 de junio del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En concreto, en España, de los 36 casos notificados oficialmente hasta el momento, 21 niños han necesitado hospitalización, tres ingreso en unidad de cuidados intensivos (UCI) y uno trasplante de hígado.

