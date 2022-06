VIDEO: Stranger Things lanza adelanto de la parte final de su cuarta temporada

A unas semanas de que aterricen los últimos dos capítulos de la ficción de los hermanos Duffer a Netflix, la plataforma de streaming presentó un adelanto de lo que será el desenlace de Stranger Things 4.

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 13 de junio (ASMéxico).- En el pueblo de Hawkins, hace tiempo que ocurren cosas extrañas: desapariciones sin explicación aparente, muertes, experimentos… Stranger Things ha publicado ya los siete primeros episodios de su cuarta temporada, que esta vez se distribuirán en dos volúmenes diferentes. El primero ya está disponible en Netflix, mientras que el Volumen II (episodios 8 y 9) llegará el 1 de julio. Durante la Semana Geeked 2022, la plataforma presentó un avance del desenlace de la temporada 4.

“Se acabó, Once. Me has liberado. Ya no puedes detenerlo”, dice la voz de Vecna, el gran villano de la temporada. Este monstruo elige cuidadosamente a sus víctimas, a las que retuerce hasta la muerte. Una vez que su mirada se fija en una persona, es prácticamente imposible de sortear, salvo que sea alguno de los integrantes del grupo protagonista, que a estas alturas ya son capaces de cualquier cosa.

¿CUÁNTO DURAN LOS DOS ÚLTIMOS EPISODIOS?

A pesar de que el Volumen II solo tiene dos episodios, su duración es diferente a la de los capítulos normales de otras temporadas. Mientras que el episodio 8 (Papá) durará 1 hora y 25 minutos, la season finale (The Piggyback) se extenderá más que algunas películas: un total de 2 horas y 30 minutos. Puedes consultar la duración de todos los capítulos de la temporada en este enlace.

Stranger Things culminará su historia en la quinta temporada. Lo que se sabe es lo que han comentado los hermanos Duffer, que seguramente habrá “un salto temporal”. Lo ideal “hubiera sido rodar las temporadas 4 y 5 de seguido, pero no ha habido forma de lograrlo. Aún no estoy seguro de cuando empezaremos el nuevo rodaje, pero hay montón de de detalles que ya están planeados”, ha dicho Ross Duffer.

Asimismo, Netflix acaba de anunciar la renovación de El juego del calamar por una segunda temporada.

