Glaciares de dióxido de carbono en Marte fluyen igual que los de la Tierra: estudio

MADRID, 13 Jun. (Europa Press) – Glaciares de dióxido de carbono se están moviendo en la región polar sur de Marte creando depósitos de kilómetros de espesor, algo que podría haber estado sucediendo durante más de 600 mil años.

Es la conclusión de un artículo del científico investigador del Instituto de Ciencias Planetarias (PSI) Isaac Smith, que aparece en el Journal for Geophysical Research-Planets.

“Hace aproximadamente 600 mil años, el hielo de CO2 comenzó a formarse en el polo sur marciano. Debido a los ciclos climáticos, el hielo ha aumentado en volumen y masa varias veces, interrumpido por periodos de pérdida de masa por sublimación”, dijo Smith. “Si el hielo nunca hubiera fluido, entonces estaría principalmente donde se depositó originalmente, y el hielo más grueso tendría sólo unos 45 metros de espesor. En cambio, debido a que fluyó cuesta abajo hacia cuencas y canales en espiral, cuencas curvilíneas, donde se estanque, pudo formar depósitos que alcanzaron un kilómetro de espesor”.

Carbon Dioxide Ice Glaciers at the South Pole of Mars https://t.co/QYDXuYicYv Glacial flow better explains the distribution of ice than atmospheric deposition alone. The slopes on the south polar cap act to focus glacial flow into the basins, where it can survive warm periods. pic.twitter.com/KYSs0W2ybo

