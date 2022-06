Criptomercado por debajo de 1 billón: Bitcóin cae 15% y toca los $22,000

El sector de las criptomonedas todavía no se recuperaba del golpe en la confianza que ocasionó el colapso de la red , cuando su criptomoneda TerraUSD y su hermana Luna, no lograron mantener la paridad con el dólar y se desplomaron.

Por Carjuan Cruz

Ciudad de México, 13 de junio (Investing.com).- En un lunes rojo para los mercados en general, las criptomonedas sufren duras pérdidas, con el sufriendo un retroceso de 15 por ciento, tocando los $22 mil (ahora cotiza en $23.469 y cae 12 por ciento), otro 15 por ciento, 12 por ciento, 16 por ciento y 18 por ciento. Lo que provocó que la capitalización de mercado se fuese en picada por debajo del billón de dólares, situándose en $970.210 millones.

Los temores ante una política monetaria mucho más agresiva por parte de la Reserva Federal, como medida ante la alta inflación, provoca ventas masivas en el sector y tumbó los precios de los activos digitales.

El sector también se vio afectado, luego de que Celsius Network, una de las mayores operaciones de préstamo de criptomonedas del mundo, detuvo los retiros de clientes durante el fin de semana. Lo que se unió a las negativas perspectivas de restricción de liquidez por parte de la Fed.

Y hoy, la plataforma Binance, el principal intercambio de criptomonedas en el mundo, detuvo los retiros de Bitcóin. Según anunció el fundador y CEO de Binance, Changpeng Zhao, se debió a operaciones atascadas.

“Las cosas pueden empeorar y probablemente empeorarán antes de mejorar. Los fundamentos para respaldar la estabilización y la recuperación simplemente no existen”, dijo en un reporte de Bloomberg, Steven McClurg, cofundador y CIO del fondo de criptomonedas Valkyrie Investments.

